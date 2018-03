Linde soll weg, für mehr Sicherheit

In Attikon gibt es nicht allzu viel. Und doch fahren alle hin. Denn zwei Hauptstrassen führen durch das Dorf mit seinen nicht mal 50 Häusern. Die beiden Verkehrsachsen führen zudem Richtung Autobahn und zersägen das Dorf so in drei Einzelteile. Vor allem mit Kinderwagen kann es gefährlich werden, die Strassenseiten zu wechseln, da übersichtliche Übergänge fehlen.Der Kanton und die Gemeinde Wiesendangen wollen die prekäre Situation mit mehreren baulichen Massnahmen verbessern. Geplant sind zwei neue Fussgängerübergänge, ein neues Trottoir, eine Verkehrsinsel und die Neugestaltung der Hintereggstrasse. Hauptziel ist es, die Sicherheit für Fussgänger und Velofahrer zu erhöhen. Aber auch für Autofahrer soll die Situation übersichtlicher und vor allem die Hauptkreuzung im Dorf sicherer werden.

Spezialregel für Schulbus

Die Stossrichtung der Massnahmen ist unbestritten. Doch wie so oft liegt der Teufel im Detail. Der Gemeinderat beschäftigt sich deshalb schon seit Jahren mit dem Projekt. Gemeinderat Stefan Nigg ist nun überzeugt, eine gute Lösung gefunden zu haben. Gemeinsam mit Gert Delle Karth vom Kantonalen Tiefbauamt stellte er die definitiven Projektpläne dem «Landboten» vor. Am 5. April sollen diese zusammen mit anderen Verkehrsprojekten nochmals der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Übersicht Quelle: Baudirektion ZH, Grafik: ak

Ein Knackpunkt des Attiker Projekts ist der Bereich Hintereggstrasse, der auch von Kindern auf dem Weg zur Schule genutzt wird. Der kurze Abschnitt, der die beiden Hauptstrassen miteinander verbindet, soll neu mit einem Poller für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Einzig der Schulbusfahrer darf weiterhin passieren und den Poller bei Bedarf senken. So kann der Bus wenden und die Schüler an einem sicheren Ort zusteigen. Gleichzeitig soll der kurze Strassenabschnitt neu gestaltet werden, unter anderem mit dem Pflanzen einer neuen Linde. Denn die heutige Linde direkt an der Hauptstrasse soll weichen. Grund dafür ist ein ganz in der Nähe geplanter Fussgängerübergang.

«Die Sicherheit geht vor.»Stefan Nigg, Gemeinderat

Die Bauarbeiten würden die Wurzeln des rund 80 Jahre alten Baumes beinträchtigen. Der Kanton hat eigens einen Experten damit beauftragt, den für das Ortsbild wichtigen Baum genauer zu untersuchen. Dieser rät dringend davon ab, den Baum umzupflanzen. Die Überlebenschancen seien gering. Zudem habe die Linde schon heute Mühe, mit dem Standort klarzukommen. Der Experte führt die «eher schlechte Baumgesundheit» auf frühere Eingriffe und Wurzelverletzungen zurück. Jede weitere Einschränkung im Wurzelbereich werde zu einem noch grösseren Vitalitätsverlust führen, heisst es im Gutachten weiter.

Die Gemeinde und der Kanton haben sich gegen den Erhalt des beliebten Baumes und für mehr Verkehrssicherheit durch einen Fussgängerstreifen entschieden. «Wir haben versucht, den geplanten Übergang mit der Linde in Einklang zu bringen, leider ohne Erfolg. In jedem Fall wäre der Wurzelbereich der Linde beschnitten worden, womit das Überleben des Baumes mehr als fraglich gewesen wäre», sagt Gert Delle Karth. Stefan Nigg ist derselben Meinung: «Die Sicherheit geht vor», sagt er. «Der Übergang ist für Schulkinder wichtig.» Beim Pflanzen eines neuen Baums werde man darauf achten, dass dieser langfristig genug Platz habe.

Mehr Platz vor dem Dorfladen

Ein zweiter Fussgängerübergang mit Mittelinsel ist bei der Kreuzung der beiden Hauptstrassen im Ortskern geplant. Zusammen mit einem neuen Trottoir entlang der Wallikerstrasse sollen Fussgänger so den Bahnhof besser erreichen können. Weiter wird die Kreuzung so verändert, dass die Einfahrt weniger spitzwinklig und damit übersichtlicher ist. Zudem entsteht mehr Platz vor dem Dorfladen.

Insel als Bremse

Das kantonale Tiefbauamt rechnet mit Kosten von 1,5 Millionen Franken. Ein grosser Teil davon ist für die ohnehin nötige Strassensanierung vorgesehen. Die Gemeinde Wiesendangen beteiligt sich mit rund 200 000 Franken am Projekt. Sie muss für die Neugestaltung der Hintereggstrasse aufkommen sowie für die Kosten eines «Eingangstors» auf der Wallikerstrasse. Die Verkehrsinsel soll dafür sorgen, dass die Autos am Ortseingang stärker abbremsen und damit das Tempolimit einhalten. Das Projekt liegt ab 13. April öffentlich auf. (Landbote)