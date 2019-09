Livin AG plant beim Bahnhof Alterswohnungen

Die Häuser an der unteren Bahnhofstrasse 1 gegenüber dem Bahnhof Kollbrunn sind angezählt. Die Livin AG will dort ein Wohnhaus mit Alterswohnungen und Gewerberäumen bauen, wie es in den amtlichen Anzeigen im «Tössthaler» heisst. Im Gebäude war einst ein Coop einquartiert. Nun sind auf dem gleichen Grundstück 22 Alterswohnungen, ein Restaurant und ein Coiffeur geplant.

Hinzu kommen 33 Garagenabstellplätze und sechs Aussenparkplätze, wie die Firma auf ihrer Internetseite schreibt. Das Baugesuch hat die Livin AG im Februar eingereicht. Bis Anfang 2022 sollen die Räume bezugsbereit sein. Ein weiteres Bauprojekt plant die Firma ganz in der Nähe an der Dorfstrasse 2. Auch dort sollen die bestehenden Gebäude abgebrochen werden. Geplant ist eine Pflegestation für Betagte mit einem Café. Auch hier sind gemäss Internetseite 28 Garagenparkplätze und 36 Einzelzimmer geplant. Die Räume sollen im Frühling 2022 bezugsbereit sein.

Skepsis bei der Gemeinde

Betrieben werden die Häuser von der Casa Solaris AG, die mit dem Projekt selbstbestimmtes Wohnen und Leben im Alter ermöglichen will. Die Firma betreibt bereits Häuser in Gossau (SG) Niederuzwil (SG) und Stein (AR).

Die Zeller Gemeindepräsidentin Regula Ehrismann hat gemäss «Tössthaler» nicht nur Freude am Projekt. Zwar sei sie froh, dass in Kollbrunn gebaut werde. Sie sei aber auch skeptisch. Denn die Bewohner der Alterswohnungen hätten ihren Wohnsitz in der Gemeinde. Würden diese pflegebedürftig oder benötigten Ergänzungsleistungen, müsse die Gemeinde Zell die Kosten übernehmen. Zudem seien die Wohnungen eher in einem gehobenen Preissegment und damit nicht für Durchschnittsbürger aus Kollbrunn gedacht. Persönlich hätte sie sich daher normale Wohnungen gewünscht.

Mit der geplanten Überbauung in der Zentrumszone verändert sich der Zeller Ortsteil Kollbrunn weiter. An der Töss sind bereits zwei Überbauungen mit 170 Wohnungen entstanden. Die Migros Ostschweiz verfügt im Gebiet an der Tösstalstrasse 24 seit März 2018 über eine Baubewilligung für den Innenausbau. Am 14. November soll der Supermarkt gemäss Mitteilung eröffnen. Der neue Supermarkt sei für Bewohnerinnen und Bewohner des neuen Quartiers in Gehdistanz erreichbar. Auch für Auswärtige gestalte sich die Zufahrt via Tösstalstrasse rasch und einfach. Direkt vor der Filiale stünden 31 Parkplätze zur Verfügung. Die Migros schaffe am Standort Tösswies zehn neue Arbeitsplätze.