Mädchen irrte umher

Anfang September ereignete sich im Hort Seuzach «ein bedauerlicher Zwischenfall», wie die Primarschulpflege Seuzach auf Anfrage mitteilt. Ein Kindergartenkind wurde fälschlicherweise vom Kindergarten nach Hause geschickt. Dort traf es niemanden an, weshalb es sich wieder auf dem Weg zum Kindergarten machte. Dieser war aber geschlossen, als es ankam. Das unbeaufsichtigte Mädchen wurde laut einer Mitteilung, welche die Primarschulpflege an die Eltern richtete, erst zwei Stunden später von einer Spaziergängerin aufgegriffen und zum Hort gebracht. Die Fussgängerin hatte die Kindergärtlerin entlang des Chrebsbachs in der Nähe des Horts auf einem Fussweg angetroffen. Das Mädchen habe sich dem Vernehmen nach tapfer gehalten, sagte Gemeindeschreiber Beat Meier auf Anfrage.

«Die Schulpflege, die Schulleitung sowie die Hortleitung bedauern diesen Vorfall sehr und entschuldigen sich – insbesondere bei den betroffenen Eltern – in aller Form», schreibt die Primarschule in ihrer Mitteilung. «Der Vorfall ist auf eine falsch interpretierte Notiz auf der Präsenzkontrolle zurückzuführen.»

Kontrolle verstärkt

Um solche Vorkommnisse künftig auszuschliessen, seien diverse Gespräche mit den Eltern des Mädchens geführt und sofort organisatorische Massnahmen ergriffen worden. «Die Abläufe und Prozesse wurden überprüft und verbessert, das Personal instruiert und die Kontrollmechanismen verstärkt», versichert die Schulbehörde. Die Mitarbeitenden und Verantwortlichen würden den Zwischenfall sehr ernst nehmen und seien sich ihrer grossen Verantwortung bewusst. «Für alle steht die sichere, vertrauensvolle Obhut und Beaufsichtigung der Kinder an erster Stelle.»

Ob weitere Massnahmen angezeigt sind, wird laut Meier von der Schulpflege gegenwärtig untersucht.