Männliche Küken erhalten ein Leben

Fliegt eine Krähe vorbei, dann flüchten sie alle in den Stall. Die jungen Hähne sind etwas schreckhaft. Aber eigentlich halten sie sich gerne im Freien auf. Vor allem dann, wenn sie etwas zu picken haben. Und das haben sie beispielsweise dann, wenn der Brüttemer Bio-Landwirt Peter Ball ein paar Körner streut.Sieben Wochen sind die Tiere alt. Und sie haben Glück, dass sie überhaupt noch am Leben sind. Denn eigentlich lohnt es sich für die Landwirte nicht, sie zu mästen. Es sind die Brüder von Legehennen. Sie sind kleiner und geben darum weniger Fleisch her als Mastpoulets.

Auf Effizienz ausgerichtet

Die Nahrungsmittelindustrie ist heute auf Effizienz ausgerichtet. Das bedeutet, dass sich die Hühnerrassen entweder fürs Eierlegen oder zum Mästen eignen. Die tragische Folge davon: Die männlichen Küken der Legehennen sind überflüssig und werden nach dem Schlüpfen aussortiert und getötet. Das ist in der ganzen Welt so – sogar in der Biobranche.

Es gibt aber Ausnahmen. Auf dem Biohof der Familie Ball in Brütten werden männliche Küken, sogenannte Bruderhähne, aufgezogen. Peter und Sohn Roger führen den Betrieb mithilfe des zweiten Sohnes Andy, der Mutter Marianne und Tochter Rahel. Eben hat sich die Familie einen zweiten Stall angeschafft. Die Nachfrage sei in diesem Jahr gestiegen, nachdem seit kurzem auch Aldi Eier unter dem Label «henne & hahn» anbietet. Einen ersten Stall haben die Balls im Herbst 2016 gebaut.

Im Stall haben die Tiere Stangen, Futterplätze und Stroh zum Scharren. Bild: Marc Dahinden

Auslöser war die Einweihung ihres Legehennenstalls. An einem Tag der offenen Tür wurden sie mehrfach auf das unschöne Töten der männlichen Tiere angesprochen, sagt Peter Ball. «Das hat uns hellhörig gemacht.» Sie hätten gemerkt, dass die Leute sehr auf das Thema sensibilisiert seien. Darauf hätten sie sich umgehört und sich entschlossen, beim Projekt «henne & hahn» der Firma Hosberg AG in Rüti mitzumachen.

Ein dreimonatiges Leben

Die Idee dahinter: Die Balls ziehen für jedes weibliche Küken auch ein männliches auf. Auf ihrem Hof in Brütten halten und füttern sie sie drei Monate lang nach den Regeln von Bio Suisse. Die Firma Gallina in Malans, Tochter der Firma Hosberg, verkauft sie anschliessend als Mini-Bruderhähne vor allem an Private. Sie dienen beispielsweise als «Mistkratzerli». «Die Poulets können aber auch ganz normal gekocht oder gebraten werden», sagt Andy Ball, der eine Kochlehre gemacht hat und sich nun noch auf dem Strickhof zum Landwirt ausbilden lässt.

Die Balls ziehen rund 6000 Bruderhähne im Jahr auf. Je 500 Tiere sind in einem Stall untergebracht. Dieser hat eine Fläche von rund 50 Quadratmetern, bietet Sitzstangen, Stroh und Sandbäder zum Scharren, und ist mit Futter- und Trinkautomaten ausgerüstet. Die Tiere können auch ins Freie, in der Nacht werden sie aber eingesperrt, damit sie der Fuchs nicht erwischt.

Sind drei Monate vorbei, wird der Stall, der mit Rädern ausgerüstet ist, mit einem Traktor verschoben, gereinigt und für die nächsten Hähne vorbereitet. Der Stall hat keinen Boden, steht also auf der Wiese. «Mit dem Verschieben vermeiden wird, dass sich Krankheiten ausbreiten», sagt Roger Ball.

Bild: Marc Dahinden

Geht denn nun die Rechnung für die Balls auf? «Wir verdienen etwas, werden aber nicht reich», sagt Roger Ball. Es stecke natürlich auch etwas Idealismus hinter dem Projekt. «Wir tragen damit zum Tierschutz bei.» Dadurch, dass die Eier unter dem Label «henne & hahn» etwas teurer verkauft werden, lassen sich die Mehrkosten kompensieren.

Eier und Bruderhahn-Poulets können auf dem Hof selbst und im Volg in Brütten gekauft werden. Das Fleisch vielleicht bald auch bei Aldi. Die Familie Ball ist zudem auf den Märkten in Oerlikon (Samstag) und auf dem Zürcher Helvetiaplatz (Freitag) anzutreffen. In Winterthur waren sie bisher nicht. «Das kann aber noch werden», sagt Peter Ball.

Noch bis zum 9. Mai können die hauptsächlich weissen Tiere, die jetzt bei den Balls leben, scharren, piepsen und picken. Danach werden sie geschlachtet und es folgt die nächste Generation. Hahnenkämpfe sind zwar bekannt. Die Tiere streiten sich auf dem Hof aber nicht mehr als weibliche Tiere. «Vorausgesetzt, sie sind genügend beschäftigt», sagt Peter Ball. Und das sind sie in Brütten definitiv. (Landbote)