Mann erhält Busse, weil er illegal Hunde-Welpen hielt

Der Mann vor dem Bezirksgericht Winterthur verstand die Welt nicht mehr. «Ich habe eine Bewilligung für den Handel mit Hundewelpen und soll jetzt dafür bestraft werden, dass ich welche halte?», sagte er gestern vor dem Richter. Das Statthalteramt des Bezirks Winterthur warf ihm vor, gegen das Tierschutz- und Tierseuchengesetz verstossen zu haben und bestrafte ihn mit einer Busse von 500 Franken.

Dagegen erhob der Mann Einsprache, weshalb es am Mittwoch zu einer Verhandlung kam. Er soll 2018 einen Zwergpudel-Welpen gehalten haben, obwohl er keine Tierpfleger-Ausbildung vorweisen konnte. Seit 2017 kauft der IV-Bezüger aus der Region gewerbsmässig Hunde in Italien ein und vermittelt sie an Käufer in der Schweiz weiter.

Mehr eingeführt als erlaubt

Er soll im Jahr 2018 zudem mehr als die ihm bewilligten 30 Hunde eingeführt, die Tiere bei der Hundedatenbank nicht registriert und die für den Import notwendigen Papiere bei einer Kontrolle nicht vorgewiesen haben. Auch habe er Eingänge und Ausgänge der Tiere nicht sauber protokolliert.

Er habe zwar keine Tierpfleger-, dafür aber eine Tierbetreuer-Ausbildung, gab der Beschuldigte vor Gericht an. Und die berechtige ihn, ein Tierheim mit 19 Plätzen zu führen. Eine Bewilligung des Zürcher Veterinäramtes sei zwar vorgelegen, attestierte der Richter, «aber unter Auflagen».

So hätte er die Hunde sofort nach Ankunft in der Schweiz jeweils an die neuen Besitzer übergeben müssen. Und falls dies nicht möglich gewesen wäre, hätte er sie bei der Tierambulanz in Oberglatt abgeben sollen.

«Ich mache ja das Gleiche wie die Tierambulanz, ich pflege Tiere.»Beschuldigter

Ob er denn die Verfügung des Veterinäramtes nicht verstanden habe, wollte der Richter wissen. «Doch, schon», sagte der Beschuldigte. «Doch ich mache ja das Gleiche wie die Ambulanz, ich pflege die Tiere.» Er könne sie doch nicht am gleichen Tag an die neuen Halter übergeben, «die Welpen müssen erst zur Ruhe kommen».

Mündliche Bewilligung

Und was das Protokollieren der Tiere betrifft, so habe das seine Schwester für ihn gemacht. «Die Unterlagen waren vorhanden, man hätte sie nur holen müssen.» Doch der Kontrolleur des Veterinäramtes habe abgewunken. Und auch die Bewilligung, mehr Hunde einführen zu dürfen, habe er gehabt – vorerst nur mündlich.

Der Verteidiger verlangte einen Freispruch. Das Veterinäramt hätte ihm den Handel mit den Welpen gar nicht erst bewilligen dürfen, argumentierte er. «Denn er hatte ja keine Tierpfleger-Ausbildung.» Auch die sogenannte Tierbestandeskontrolle sei vorgelegen. Der Kontrolleur habe aber abgewunken, als der Beschuldigte sie bei der Schwester im Dorf nebenan holen und ihm vorlegen wollte.

Das Gericht sprach den Mann schuldig und erhöhte die Busse auf 700 Franken. «Sie hatten schlicht und einfach keine Bewilligung dafür, die Tiere selbst zu pflegen», gab der Richter als Begründung an. Um weitere Tiere einführen zu können, hätte er erst das schriftliche Ja des Veterinäramtes abwarten müssen. Und die Tierbestandeskontrolle sei zwar gemacht worden, aber nicht vollständig. So hätten einige Adressen der Käufer gefehlt. «Das ist bei Seuchen ein wichtiges Detail», sagte der Richter. Damit man wisse, wo sich die Tiere befänden. Zugute hielt er ihm, dass es dem Zwergpudel-Welpen gut gegangen sei.

Gleich nach Bekanntgabe des Urteils kündigte der Verteidiger an, Berufung einzulegen.