Mehr Sozialfälle bringen Sozialamt zurück

«Wir sind sehr zufrieden mit den Sozialen Diensten Seuzach und der Asylorganisation AOZ», sagt der Neftenbacher Sozialvorstand Urs Wuffli (FDP). Dennoch will die Gemeinde Neftenbach ab nächstem Jahr wieder ein eigenes Sozialamt führen. Der Grund: Die Fallzahlen haben enorm zugenommen. «Sie haben sich seit 2016 von 30 auf 55 Fälle praktisch verdoppelt», sagt Wuffli. Über 100 Menschen verbergen sich hinter dieser Zahl. Dazu kommen 45 Flüchtlinge.

Neftenbach lagerte 2016 sein Sozialamt an Seuzach aus. Mit 30 Sozialdossiers blieb damals zu wenig Arbeit für die Aufrechterhaltung des Sozialamtes übrig. «Wir konnten keine Stellver­tretung gewährleisten», sagt Gemeindeschreiber Martin Schmid. Im gleichen Zug übertrug Neftenbach damals auchdie Fallführung für Asylsuchende, anerkannte Flüchtlinge und vor­läufig aufgenommene Per­sonen an die Asylorganisation Zürich.

Fluktuation nach oben

Mit 55 Fällen lohne es sich nun für Neftenbach wieder, ein Sozialamt mit mindestens einer Stellvertretung zu führen. «Niemand von uns hätte damals gedacht, dass wir in eine solche Fluktuation hineingeraten würden», sagt Wuffli mit Blick auf den Anstieg. «Teilweise hatten wir 70 Sozialfälle, es ist ein Kommen und Gehen.» Bei gegen 60 Fällen scheint sich das Niveau nun aber einzupendeln.

Der Zusammenarbeitsvertrag zwischen den Gemeinden Neftenbach und Seuzach ist erstmals per Ende dieses Jahres kündbar. Die beiden Gemeinden sind übereingekommen, den Vertrag in gegenseitigem Einvernehmen auf Ende 2019 wieder aufzulösen, bestätigt der Seuzacher Sozialvorstand Peter Fritschi (FDP). «Ohne strukturelle Veränderung wäre es auf die Länge nicht mehr gegangen.» Die bewährte Zusammenarbeit mit den Gemeinden Altikon, Brütten, Dinhard und Thalheim an der Thur sei von der Auflösung des Zusammenarbeitvertrags mit Neftenbach aber in keiner Art und Weise tangiert, betont Seuzachs Gemeindeschreiber Beat Meier. «Sie wird in gewohntem Ausmass fortgeführt.»

In Neftenbach ist man froh, das Sozialamt inklusive Asylfürsorge künftig wieder in der Gemeinde zu haben. «Je näher wir dran sind, desto mehr können wir ausrichten», sagt der Sozialvorstand. «Insbesondere unsere Umtriebe mit den Vermietern von Sozialwohnungen nehmen ständig zu. Das nimmt viel Zeit in Anspruch.»

Zu hohe Mietkosten

Vermieter würden oftmals gar keine Auskünfte mehr über die Einkommens- und Betreibungsverhältnisse ihrer künftigen Mieter einholen, sondern einfach darauf spekulieren, «dass das Sozialamt die ganze Miete über die von der Gemeinde festgelegte Limite hinaus bezahlt», sagt Neftenbachs Gemeindeschreiber Martin Schmid. Solchem Treiben will man in Neftenbach je länger, je mehr einen Riegel schieben.

Kosten bleiben etwa gleich

Rund 300000 Franken wendete Neftenbach letztes Jahr für das ausgelagerte Sozialamt samt AOZ auf. Davon flossen rund 190000 Franken nach Seuzach in die Abteilung Soziale Dienste. «Unsere Kosten für das Sozialamt werden in Zukunft etwa gleich hoch sein», sagt Schmid. 220 Stellenprozente soll das Neftenbacher Sozialamt aufweisen. Dazu sollen der obere Stock der Gemeindeverwaltung ausgebaut und die Buchhaltung aufgestockt werden.

Als die Vormundschaftsämter per 1. Januar 2013 aufgelöst respektive durch die Kesb ersetzt wurden, liess sich Seuzach etwas einfallen, um die Mitarbeitenden behalten zu können. Es wurde ein Kompetenzzentrum gegründet, das für andere Gemeinden die Sozialhilfe erledigt. (Landbote)