Mehrere Anträge an den neuen Fahrplan gestellt

Der Gemeinderat von Hettlingen hat nach der Auflage des Verbundfahrplanprojekts 2020 bis 2021 im März verschiedene Anträge an den Zürcher Verkehrsverbund gestellt. So soll die elektronische Anzeige in der Buslinie 677, die nach der Haltestelle Föhrenstrasse als Linie 679 nach Seuzach weiterfährt, auch auf die Weiterfahrt hinweisen.

Im Weiteren soll am Bahnhof Hettlingen die Busverbindung über die Föhrenstrasse nach Seuzach ohne zusätzliche Kosten für die Gemeinde ersichtlich sein. Die Buslinie 676 soll nach Wunsch des Gemeinderates bereits 30 Minuten früher, also ab 5.11 Uhr, nach Winterthur fahren.

Nachtbus soll auch leer fahren

Und ausserdem sollen Fahrgäste, die den Nachtbus N64 von Winterthur nach Hettlingen benützen, in beiden Richtungen an allen Haltestellen der Linie zusteigen können. Der Bus soll zudem bis zur Endstation und wieder zurück nach Winterthur fahren, auch wenn er keine Passagiere mit sich führt. (red)