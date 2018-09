Mit Millionenkredit Bäche zähmen

Werkvorsteherin Susanne Stahl (SP) ist «sehr erfreut» über das Ja zum Rahmenkredit für Hochwasserschutzmassnahmen. «Das erleichtert uns das Vorgehen enorm», sagt sie. Dank des Kredits über 25 Millionen Franken sei es möglich, Massnahmen an verschiedenen Bächen aufeinander abzustimmen. Komme es irgendwo zu Verzögerungen, etwa durch Einsprachen, könne der Gemeinderat an einem anderen Ort weiterarbeiten. Dies ist vor allem auch ein Vorteil, weil die Gemeinde bei der Umsetzung zeitlich unter Druck steht. Denn der Kanton hat Zell dazu verpflichtet, die öffentlichen Gewässer bis ins Jahr 2036 hochwassersicher zu gestalten. 833 Stimmberechtigte haben den Kredit am Sonntag angenommen, 586 sagten Nein. Der Ja-Anteil beträgt somit 58,7 Prozent, bei einer Stimmbeteiligung von 38,6 Prozent.

Bund und Kanton zahlen auch

Für die 6000-Einwohnergemeinde im Tösstal wird die Umsetzung eine knifflige Aufgabe, denn es gibt in Zell diverse Bäche, die durch Siedlungsgebiete Richtung Töss fliessen und bei einem Jahrhunderthochwasser grössere Schäden anrichten könnten – allen voran der Zellerbach. An sonnigen Tagen plätschert er gemächlich aus dem Wald und unter dem Dorf Zell hindurch. Bei einem gröberen Unwetter könnte er hingegen weite Teile des Dorfs und sogar den Zeller Ortsteil Rikon unter Wasser setzen. Sein Schadenpotenzial wird auf 13,9 Millionen Franken geschätzt.

«Wir sehen uns auch nach dem Ja den Bürgern verpflichtet.»Gemeinderätin Susanne Stahl

Insgesamt sind in über zehn Bächen verschiedene Massnahmen vorgesehen. Konkret ausgearbeitet sind die einzelnen Projekte noch nicht. Deshalb ist auch offen, wie hoch die Beiträge von Bund und Kanton ausfallen werden. Zell darf zwar mit grösseren Beiträgen rechnen, muss sich dafür aber auch auf diverse Vorgaben einstellen. Schon vor der Abstimmung hat die Zeller Gemeinderätin Susanne Stahl mehrmals darauf hingewiesen, dass der Handlungsspielraum der Gemeinde eingeschränkt sein wird.

Bevölkerung mitnehmen

Dennoch sind bei der konkreten Umsetzung wohl verschiedene Varianten denkbar. Soll ein Bach ausgebaut werden oder ist ein Rückhaltebecken die bessere Lösung? Der Gemeinderat will bei solchen Fragen transparent informieren und Anwohner in die Projekte mit einbeziehen. «Wir sehen uns auch nach dem Ja den Bürgern verpflichtet», sagt Gemeinderätin Susanne Stahl. «Dort, wo wir Spielraum haben, wollen wir die Massnahmen mit der Bevölkerung diskutieren.» Die Einwohner könnten zudem etwa über die Budgetversammlung weiter Einfluss nehmen.

«Die Parteien haben die Vorlage ganz genau angeschaut. Ein riesiges Dankeschön dafür.»Susanne Stahl

Die Werkvorsteherin nimmt damit Bedenken auf, die der Bezirksrat und auch die Rechnungsprüfungskommission vor der Abstimmung geäussert hatten. Beide Gremien kritisierten, dass die Stimmberechtigten durch die lange Laufzeit des Rahmenkredits nicht mehr mitbestimmen könnten. Dadurch fehle die direkte Kontrolle. Auch die Ortsparteien hatten vereinzelt auf dieses Problem hingewiesen, sich dann aber mehrheitlich doch von den Vorteilen überzeugen lassen. Einzig die SVP hatte keine Ja-Empfehlung abgegeben.

Dank an die Ortsparteien

Gemeinderätin Susanne Stahl ist sich sicher, dass die Empfehlungen der Ortsparteien bei der Abstimmung eine wichtige Rolle gespielt haben. «Die Parteien haben die Vorlage ganz genau angeschaut. Ein riesiges Dankeschön dafür.» Zudem habe die Bevölkerung verstanden, dass es beim Hochwasserschutz inhaltlich nicht viel Spielraum gebe und der Aufwand sehr gross gewesen wäre, Massnahmen an den betroffenen Bächen überall einzeln zu projektieren. Als nächstes werde der Gemeinderat eine Bauherrenbegeleitung evaluieren, sagt Stahl weiter. Denn Fachleute sollen den Gemeinderat von Anfang an beraten. Ferner soll bald eine Variantenstudie für den Zellerbach in Auftrag gegeben werden, da dort der Handlungsbedarf am dringlichsten sei. (Landbote)