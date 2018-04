Mit dem «Böögg» durch Raum und Zeit

Mittwochmorgen, Schulhaus Hinter Chilen in Hettlingen. Zwanzig Sechstklässler stecken ihre Köpfe in eine Lektüre, die ihr Lehrer selbst geschrieben hat. An der Wandtafel hängt das Bild des Bööggs, daneben steht geschrieben: Hilfe! Rette mich! Die Schülerinnen und Schüler scheinen konzentriert und fest entschlossen, den Böögg aus seinem Fluch, dem jährlichen Sechseläuten, zu erlösen.

Ritter oder Markt?

Lehrer Leo Eisenring (57) hat im letzten Jahr im Rahmen einer Intensiv-Weiterbildung ein Lehrmittel, sein «Historisches Abenteuerspielbuch», geschrieben und zum Gratis-Download aufs Internet gestellt. Die Büchlein sind aber nur der eine Teil: Zu «S’ Böögge-Gheimnis» bietet den Kindern und Jugendlichen ab zehn auch einen interaktiven Abenteuerteil, den es am Tablet oder am Computer zu meistern gilt. «Das ist schon ziemlich cool», sagt Amira (12), «man muss eigene Entscheidungen treffen». Wo es beispielsweise entweder zum Markt oder zu den Rittern geht, da haben sich sie und ihre Freundin Naomi (12) wahrscheinlich für den Markt entschieden: In der Vertiefung haben sie sich nämlich in Sachbüchern zum Thema Mahlzeiten entschieden, diesmal bei den Römern. Sie werden ein Plakat gestalten: «Gebratene Maus mit Mohndipp», liest Naomi, «Pfauenzunge, igitt».

Eisenring unterrichtet seit 1981. Was ihm dabei am wichtigsten ist: Ein partnerschaftliches Miteinander. Mehr noch: «Die Freude am Lernen, im besten Fall am Leben zu vermitteln», sagt er. Sein Lehrbuch sei schon ziemlich dem Gedanken des freien Arbeitens und der Auswahl je nach Interessen der Schüler angepasst.

Tram und Kinderarbeit

Ideen für den fiktionalen Teil kamen ihm beim Jäten und beim Staubsaugen. Den Böögg, den hat sich Eisenring als Kunstfigur ausgesucht, weil er «Zürichs sympathischster Held» sei. Mit dem Böögg befassen sich seine Schülerinnen und Schüler aber nicht nur jetzt, kurz vor dem Treffen der Zünfte am nächsten Montag. Er begleitet sie längere Zeit, führt sie an verschiedene Stationen der Geschichte des Kantons Zürich, aber auch tief in seine Geografie. Das beginnt bei den Kelten und führt bis in die Industrialisierung: «Mit dem Jahr 1877 hab ich mir einen Kunstgriff erlaubt», sagt Eisenring, ansonsten auf Korrektheit der Angaben bedacht, hat er doch akribisch recherchiert.

«Ich wollte, dass durch Zürich schon ein Tram fährt und im Tösstal Kinderarbeit noch anzutreffen war» – um den Schülern eben vor Augen zu führen, wie nah diese Dinge noch sind. Und was kommt noch? Eine App? Dafür wäre Eisenring absolut zu begeistern, das habe er auch abklären lassen, bloss: Zu teuer. «Wenn eine Firma oder Schule aber Lust hat, das für unsere Schulen umzusetzen, dann wär das grossartig», sagt er. Vorderhand testet er sein Werk mit Kollegen an seiner Schule und freut sich über den einen oder anderen Download. (Landbote)