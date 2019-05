«Mit einem Doppelmandat wäre ich quasi Berufspolitiker»

Herr Huber, Sie haben vor Kurzem im Landboten angekündigt, dass Sie das Gemeindepräsidium infolge Ihrer für Sie überraschenden Wahl in den Kantonsrat per 7. Juni abgeben wollen. Hat der Bezirksrat schon Ja gesagt?

Martin Huber: Ja, das hat er. Eine meiner letzten Amtshandlungen wird die Gemeindeversammlung am 5. Juni sein.

Sie haben an den Kantonsratswahlen in den 18 Gemeinden des Wahlkreises Winterthur-Land 2645 Stimmen erzielt, davon 719 Stimmen von Wählerinnen und Wählern Ihrer Gemeinde. Hat die Bevölkerung von Neftenbach Sie weggewählt?

Darauf wurde ich schon öfters scherzhaft angesprochen. Es wurde mir aber auch gesagt, man habe genau deswegen mit ungutem Gefühl für mich gestimmt. Neftenbach war neben Benken übrigens eine der wenigen Gemeinden im Kanton, die den FDP-Wähleranteil steigern konnte. Und zwar um sieben Prozent.

Sie wurden 2009 als 30-Jähriger in den Gemeinderat gewählt, fünf Jahre später wurden Sie Gemeindepräsident von Neftenbach. Jetzt haben Sie mit einem sehr guten Ergebnis den Sprung ins Kantonsparlament geschafft. Womit haben Sie bei den Wählerinnen und Wählern gepunktet?

Wohl in erster Linie damit, dass ich authentisch bin. Ich bin nicht fehlerlos und gebe das auch zu. Man sagte mir aber auch, dass man mich bisweilen als grünliberal empfinde.

Wie grün soll die FDP sein? Wie grün ist Martin Huber?

Ich denke eher grün. Als bürgerliche Exekutive haben wir das Energiestadtlabel, die Holzschnitzelheizung und Solarpanels in unserer Gemeinde gefördert. Der Gemeinderat von Neftenbach hat mit Genehmigung der Gemeindeversammlung einen Rahmenkredit von 300 000 Franken für ökologische Projekte gesprochen. Wir sind nicht die einzige bürgerliche Exekutive, die viel für die Umwelt tut, auch wenn das allgemein nicht so an die grosse Glocke gehängt wird.

Und wie steht es beim Thema Erdgas? Neftenbach soll bekanntlich mit Seuzach und Hettlingen mit Erdgas erschlossen werden. Hettlingen hat die Konzession dazu verweigert.

Erdgas ist meiner Meinung nach nur mit Kompogas sinnvoll. Sonst wird CO2 durch CO2 ersetzt. Wir haben aber im Gemeinderat noch keinen Entscheid bezüglich einer Konzession gefällt. Das tun wir erst, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen. Bisher wurden wir noch nicht angefragt.

Sie haben im Wahlkampf für mehr Arbeitsplatzgebiete plädiert. Weshalb?

Wohnen und Arbeiten sollten näher beieinander liegen. Die Verkehrsströme sollten sich meiner Meinung nach auf den ganzen Kanton verteilen und nicht hauptsächlich nach Zürich fliessen. Das generiert enorme Kosten und volle Züge.

An den diesjährigen Podien wurden Sie und SVP-Kantonsrat Martin Hübscher öfters miteinander verwechselt. Was macht Sie beide so ähnlich?

Die Verwechslung hat wohl mit unseren gleichen Vornamen zu tun. Politisch liegen wir von Berufs wegen natürlich auch nicht so weit auseinander. Wir sind beide Landwirte. Auch wenn unsere Ausbildungen nicht miteinander vergleichbar sind. Er ist Agraringenieur und ich Biobauer und Betriebsökonom.

Gelernt haben Sie aber Chemielaborant. Wie war Ihr Werdegang?

Das stimmt. Als ich dort keine Möglichkeiten zur Weiterentwicklung sah, bin ich nach der Ausbildung quer in eine Bank eingestiegen. In der Credit Suisse konnte ich mich vom Backoffice zum Assistenten einer Kundenberaterin für China schliesslich zu einem Konzernrevisor heranbilden. Schade, dass solche Werdegänge heute kaum mehr möglich sind.

Dann wurden Sie Landwirt. Um den Hof Ihrer Eltern ihn Aesch zu übernehmen?

Als ich 2009 in den Gemeinderat von Neftenbach gewählt wurde, passte das einfach. Mein Vater hatte in weiser Voraussicht schon auf Bio umgestellt und ich absolvierte die Ausbildung zum Betriebsökonom. Heute betreiben wir 50 Hektaren Landwirtschaft mit 60 Kühen sowie eine Grüngutkompostieranlage.

Sie sagen, ein Doppelmandat wäre mit dem Betrieb nicht vereinbar.

Ja. Und der Milizgedanke ist mir wichtig. Mit einem Doppelmandat wäre ich quasi Berufspolitiker. Ausserdem möchte ich das, was ich tue, richtig machen. (Landbote)