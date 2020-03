Mit einem Kühlschrank gegen die Lebensmittelverschwendung

An der Dorfstrasse 55 in Wiesendangen steht seit Ende Januar ein Kühlschrank. Mit grossen Lettern auf neon gelbem Hintergrund steht darauf «Madame Frigo» -- Frau Kühlschrank.

Beim Kühlschrank handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt. Personen, die Lebensmittel zu Hause haben und diese nicht mehr essen wollen oder können, deponieren diese im Kühlschrank. Umgekehrt dürfen alle jederzeit heraus nehmen, was ihnen gefällt. Es gibt kein Schloss.

Der Verein Madame Frigo mit Sitz in Bern setzt sich seit 2014 für die Reduktion von Food-Waste ein, vor allem in Privathaushalten und im Detailhandel. Der erste Kühlschrank wurde dann auch in der Stadt Bern aufgestellt, heute sind es insgesamt 31 Kühlschränke in sieben verschiedenen Kantonen. In der Region Winterthur ist derjenige in Wiesendangen Pionier.

Hier befindet sich der Kühlschrank

Die Gemeinde unterstützt

Jeder Kühlschrank wird von einem Götti oder einer Gotte betreut, in Wiesendangen ist das die 20-jährige Miriam Fäsi. Sie studiert Pflege an der ZHAW und ist seit November des letzten Jahres am Projekt beteiligt. «Ich sah ein Inserat von Madame Frigo in der Migros Zeitung. Ich hatte vorher selber schon ähnliche Ideen.»

Will man einen Kühlschrank betreiben, kann man sich auf der Website des Vereins via Online-Formular anmelden. Im nächsten Schritt folgt dann die Standortsuche. Der Kühlschrank in Wiesendangen steht auf Gemeindegrund. «Madame Frigo stellt alles zur Verfügung: Verträge für den Standort, Flyer, Kühlschränke, Putzmaterial.»

Auch die Gemeinde sei von Anfang an dabei gewesen und übernimmt die Stromkosten. «Es wurde extra ein Licht installiert, damit der Kühlschrank auch im Dunkeln sichtbar ist.»

Noch in den Startlöchern

Im Moment wissen noch wenigem was der Kühlschrank soll, sagt Fäsi. Die Studentin kontrolliert ihn zweimal in der Woche, räumt schlecht gewordene Lebensmittel weg und reinigt ihn. «Bis jetzt war er eigentlich immer leer. Als nächsten Schritt will ich den Kühlschrank bekannter machen.»

Schwierig dabei sei vor allem, zu eruieren, welche Personen eher dazu neigen, Lebensmittel zu verschwenden und wie man diese Zielgruppe abholen könnte. «Aber ich bin zuversichtlich. Ziel ist es, dass er irgendwann von alleine läuft.» Die Studentin kann sich vorstellen, dass in Zukunft auch auf dem ZHAW-Areal ein Kühlschrank steht. Jedoch wolle sie sich zuerst auf den Standort Wiesendangen konzentrieren.

Martin Schindler, Gemeindeschreiber in Wiesendangen, sagt zum Projekt: «Wir finden das eine gute Idee. Food-Waste ist ein wichtiges Thema und der bereitgestellte Standort ist genau im Zentrum. Wir wollen junge Leute unterstützen, die sich für dieses Thema engagieren.»

Madame Frigo - So funktionierts! from Madame Frigo on Vimeo.