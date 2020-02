Müll vor Laden angezündet: Polizei sucht Brandstifter

In der Nacht auf Donnerstag brannten in Islikon zwei Paletten mit Entsorgungsmaterialien. Es wurde niemand verletzt, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit.

Der Brand ist im Aussenlager eines Verkaufsgeschäfts an der Hauptstrasse ausgebrochen. Das Feuer erlosch von selbst und blieb in der Nacht unbemerkt. Eine Mitarbeiterin des Ladens stellte am Morgen den Schaden fest und verständigte die Kantonale Notrufzentrale. Die Kantonspolizei Thurgau geht von Brandstiftung aus. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. (far)