Mujinga Kambundji ist ihr grosses Vorbild

Sie könnte eine zweite Mujinga Kambundji werden. Über die schnellste Leichtathletin der Schweiz sagt die 13-jährige Clairebel Coker aus Neftenbach: «Sie ist mein grosses Vorbild.» Und das ist nicht einfach nur nach den Sternen gegriffen. Claire, wie sie allgemein gerufen wird, könnte dieses ehrgeizige Ziel durchaus erreichen.

Unter den Gleichaltrigen am UBS-Kids-Cup ist sie auf jeden Fall schon seit Jahren an der Spitze, landesweit wie auch im kantonalen Vergleich.

«In Clairebel steckt ein Riesenpotenzial»



Erstmals nahm Claire 2012 als Siebenjährige am UBS-Kids-Cup teil. Das Turnier für den Schweizer Leichtathlektik-Nachwuchs war ein Jahr zuvor ins Leben gerufen worden. Das Mädchen aus Neftenbach war sofort Kantonsbeste ihres Jahrgangs und platzierte sich damals auch auf Anhieb auf Rang drei der Schweizer Bestenliste. Ein Jahr später war sie schon die beste Leichtathletin ihres Jahrganges in der Schweiz.

«In Clairebel steckt ein Riesenpotenzial», ist Neftenbachs Sozialvorstand Urs Wuffli überzeugt. Damit ihr Talent auch richtig gefördert werden kann, hat er Claire Coker mit der Leichtathletik-Vereinigung Winterthur (LVW) zusammengebracht. Dort trainiert die begabte Sprinterin, die 60 Meter in 8.05 Sekunden zurücklegt, seit einer Woche.

Zum Vergleich: Mujinga Kambundji lief vor zwei Wochen an den Hallen-Weltmeisterschaften in Birmingham die 60 Meter in 7,05 Sekunden und holte eine Bronzemedaille für die Schweiz.

«Clairebel ist aus unserer Sicht ein besonderes Talent, weil sie in den Disziplinen Lauf, Wurf und Sprung sehr gut ist», sagt Markus Glaus, der die Nachwuchsausbildung bei der LVW leitet. Er vergleicht Claire mit einem «ungeschliffenen Diamanten». Sie könne es mittelfristig ganz nach vorne schaffen, ist Glaus überzeugt.

Vorsprung schmilzt zusammen

Doch dafür ist regelmässiges Training und massgeschneiderte Förderung notwendig. Claire, der es nicht an Motivation mangelt, weiss das. Dass ihr Vorsprung zu den anderen talentierten Leichtathletinnen ihres Jahrgangs in letzter Zeit etwas zusammenschmolz, erklärt das Mädchen damit, dass ihre Freundinnen, mit denen sie bisher in Neftenbach trainiert habe, nicht mehr da seien.

«Sport ist die beste und billigste Integrationsmethode.»



Als Urs Wuffli dies hörte, klingelten bei ihm die Alarmglocken. «Ein solches Talent darf nicht verkümmern», fand er und nahm Kontakt zur LVW auf. Abgesehen davon ist er überzeugt: «Sport ist die beste und billigste Integrationsmethode.»

Die junge Sportlerin, die 2005 in der Schweiz geboren wurde, will auch selbst unbedingt am Ball bleiben. «Ohne Sport wäre mein Leben ohne Hobby und ohne Ziel», sagt sie und blickt auf ein Foto, auf welchem sie vor ein paar Jahren mit Kambundji im Letzigrund aufgenommen wurde. «Sie ist mit uns am Kids Cup eingelaufen», erinnert sie sich stolz.

Mutter alleinerziehend

Claires Mutter, Grace Coker, ist 2004 aus Nigeria via Frankreich in die Schweiz geflüchtet. Ein Jahr später brachte sie hier Zwillinge – ein Mädchen und einen Jungen – zur Welt und 2013 nochmals ein Mädchen. «Ich habe den Vater meiner Kinder in der Schweiz kennengelernt», erzählt die 33-jährige Christin. Mittlerweile habe sie sich aber von ihm getrennt. «Unsere Lebensstile waren zu verschieden.»

Claire Coker mit Mama Grace. Sie war früher in Nigeria selber Leichtathletin.

Als Schülerin in Nigeria war die Mutter von Clairebel selbst eine begeisterte Leichtathletin. Ihre Kinder würden ihr sehr am Herzen liegen, sagt sie. «Sie sind bei mir an erster Stelle und sollen in der Schweiz ein normales, beruflich erfolgreiches Leben führen können.»

Deshalb hat sie sich darum gekümmert, dass die Zwillinge nun den Schweizer Pass erhalten. «Nur schade, dass wir mit Mama nicht ins Ausland verreisen können», bedauert Clairebel. Nach 14 Jahren hat Grace Coker noch immer den Asyl-Status «F», was soviel heisst wie «vorläufig aufgenommen».

«Gesetzesänderung nötig»

Wuffli kann dies nicht begreifen. «Wenn jemand so gut integriert ist, wie sie, fleissig arbeiten geht und gut Deutsch spricht, ist der F-Status nach so langer Zeit ein absoluter Unsinn», findet er. Grace Coker werde mit ihrer Familie sicher nie nach Nigeria zurückkehren, wo sie als Christin damit rechnen müsse, verfolgt zu werden.

Die Krux ist, dass Grace Coker als alleinerziehende Mutter von drei Kindern soviel putzen gehen könne, wie sie wolle. «Sie hat null Chancen, wirtschaftlich unabhängig zu werden», sagt der Neftenbacher Sozialvorstand. Solange sie aber Sozialhilfe beziehe, könne sie die Aufenthaltsbewilligung B nicht beantragen. «Das ist ein Teufelskreis.» So bekomme sie nie eine besser bezahlte Arbeit. «Hier bräuchte es dringend eine Gesetzesänderung.»

Nach heutigem Recht bleibt Grace Coker, die vor ihrer Flucht in Nigeria als Verkäuferin in einer Boutique gearbeitet hat, nichts anderes übrig, als sich weiterhin als Putzkraft zu engagieren. «Ich putze möglichst an vielen Orten privat und im Tennisclub», sagt sie. Und währenddessen wünscht sie sich nichts sehnlicher, als wirtschaftlich unabhängig zu werden.

(Der Landbote)