Nadelprinter und andere Steuersünden

Die Zahlen hätten ihn nie belastet, sagt Dieter Vonwiller. Der Umgang mit den Menschen sei da schon herausfordernder gewesen. «Es liegt nun einmal in der Sache selbst, dass das Steueramt nicht gerade zu jenen Dingen gehört, die Freude bereiten.»Vonwiller war während 25 Jahren und vier Monaten der Steuersekretär von Elgg. Nun sitzt der 63-Jährige im Wintergarten seines Hauses in Neu-Elgg. Sein warmes Lächeln strahlt eine gewisse Sanftmütigkeit aus. Der Vater von zwei erwachsenen Söhnen hat sich diesen Sommer frühpensionieren lassen.

Die berufliche Laufbahn Vonwillers begann nicht mit Zahlen, sondern Zeichnen. Er lernte Lüftungszeichner, unter anderem im Winterthurer Sulzer-Hochhaus. «Hoch hinauf habe ich es dort aber nicht gebracht, nur bis in den sechsten Stock», sagt Vonwiller mit einem verschmitzten Lächeln.

Als es anfangs 90er-Jahre wirtschaftlich abwärts ging, fand Vonwiller keinen Job mehr. Ein Jahr lang arbeitete er noch im Aussendienst einer Lebensversicherung, dann sah er die Stelle als Steuersekretär ausgeschrieben. Er bewarb sich — und erhielt sie. «Eine fast unglaubliche Überraschung», sagt Vonwiller. Seine einzige Qualifikation sei gewesen, dass er jeweils seine Steuererklärung immer selber ausgefüllt habe. Später habe er diesen Job als «Gottes Führung» verstanden. Vonwiller ist seit 1997 gläubiger Christ. Seine Frau starb damals an Krebs. «Der Glaube und die Gemeinschaft haben mir über diesen Verlust hinweggeholfen.»

Der Job war neu, das Büro hingegen vertraut: Denn kurioserweise arbeitete Vonwiller wieder im gleichen Büro wie vierzehn Jahre zuvor. Die Gemeinde hatte die Räumlichkeiten damals der Mantel Wärmetechnik AG vermietet, bei der Vonwiller zuerst als Einkäufer, dann als Produktverantwortlicher angestellt war.

«Die Steuererklärungen sind viel komplexer und arbeitsaufwändiger geworden.»Dieter Vonwiller

Es ist erst 25 Jahre her, trotzdem mutet die damalige Technologie auf dem Steueramt Elgg vorsintflutlich an. Etwa, wenn Vonwiller erzählt, dass er als erstes das Grundsteuer-Register, damals ein grosses schwarzes Buch, durch eine Excel-Tabelle ersetzte. Oder dass er die Steuererklärungen mit einem Nadelprinter auf Endlos-Formulare drucken musste. «Das kostete mich jeweils ein ganzes Wochenende. Fast jede Stunde musste ich ein neues Formular einspannen.» Vor dem Versand konnte er sich in seinem Büro kaum mehr bewegen. «Alles war mit Schachteln verstellt.» Erstaunlich war für Vonwiller auch, dass die damals noch 171 Zürcher Gemeinden viele ihrer Exceltabellen und sonstigen Hilfsmittel selber erstellen mussten. «Die Steuersekretäre tauschten diese jeweils untereinander aus.» Auch fehlten damals auf den Zürcher Gemeindesteuerämtern die Akten vom Vorjahr, essentiell für die Einschätzung. Wenn er die Steuererklärungen mit alten Angaben überprüfen wollte, musste er nach Winterthur in die Steuerkanzlei. «Da bin ich dann hin, habe mir die alten Akten angeschaut, Notizen gemacht und bin dann wieder nach Elgg gefahren.»

Die Digitalisierung hat solche Prozesse deutlich vereinfacht und ersetzt teilweise bereits den Menschen. Die Veranlagung, also die Überprüfung der Steuererklärungen, wird für ganz einfach Fälle in einigen Gemeinden bereits vom Computer durchgeführt. In Winterthur ist das etwa der Fall. «Das wird in ein paar Jahren bei den meisten Zürcher Steuerämtern so sein, damit die Sachbearbeiter mehr Zeit für die komplizierteren Fälle haben», sagt Vonwiller. Diese haben laut ihm klar zugenommen: «Die Steuererklärungen sind viel komplexer und arbeitsaufwändiger geworden.» In den 22 Jahren vor seiner Tätigkeit als Steuersekretär habe er nie einen solchen Druck verspürt wie auf dem Steueramt. «Die Mär vom faulen Beamten sollte endlich verschwinden», findet Vonwiller.

«Alle steueramtlichen Tätigkeiten werden weitestgehend von Emotionen losgelöst erledigt.»Dieter Vonwiller

Druck, genügend Geld für die Gemeinde einzutreiben, habe er aber nie verspürt. «Da muss ich all den Präsidenten und Finanzvorstehern ein Kränzchen winden.» Kreative Versuche, die Steuern zu umgehen, gab es hingegen: «Etwa Liegenschaftsbesitzer, die jede einjährige Geranienpflanze als abzugsfähigen Unterhalt angegeben haben.» Als Betrüger bezeichnet Vonwiller jene Personen, die bewusst falsche Dinge angaben. «Wenn jemand etwa die höheren Autoabzüge geltend machen wollte, in Wahrheit aber mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit gefahren ist.» Solche Fälle seien aber die Ausnahme gewesen. «Die grosse Masse erstellt ihre Erklärung vollständig und wahrheitsgetreu.»

Vonwiller ist ein Pragmatiker: «Alle steueramtlichen Tätigkeiten werden weitestgehend von Emotionen losgelöst erledigt. Kein Steuerbeamter nimmt sich vor, heute Diesen oder Jenen zu plagen. Wie könnte er auch? Es ist alles reglementiert.» Das zu kommunizieren sei manchmal herausfordernd gewesen. Zum Beispiel bei den Ausgleichszinsen, die in der Schlussrechnung aufgeführt sind.

Ganz mit der Arbeit aufgehört hat Vonwiller aber noch nicht. Ein 15-Prozent-Pensum bis Ende Januar 2020 ist ihm erhalten geblieben. «Ich bearbeite in dieser Zeit die Grundstückgewinnsteuern und führe meine Nachfolgerin Nadine Ball in dieses Fachgebiet ein.»

In seiner neugewonnenen Freizeit will er ab und zu zusammen mit seiner zweiten Frau auf Reisen mit ihrem Wohnmobil gehen. Der Name Vonwiller bleibt den Elggern aber erhalten: Einer seiner beiden Söhne, Florian, ist bei der Gemeindeverwaltung als Finanzsekretär angestellt.

Zahlen Sie eigentlich gerne Steuern, Herr Vonwiller? «Gerne wäre übertrieben», sagt er. «Aber ich erhalte ja auch etwas vom Staat und das ist es mir wert.» (Landbote)