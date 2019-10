Neue Arbeitsplätze vorerst in weite Ferne gerückt

Auf dem 6800 Quadratmeter grossen Gebiet Chätzler in Brütten sollen sich dereinst neue Gewerbebetriebe ansiedeln können. Im Moment steht an der Gernstrasse eine Fabrik. Ansonsten sind dort Felder zu sehen, es handelt sich um eine Landwirtschaftszone (siehe Grafik).

Damit das Gebiet überbaut werden kann, müsste es zuerst als Bauland eingezont werden. Doch das ist im Moment nicht möglich, wie der Gemeinderat in einem Zwischenbericht zu seinen Legislaturzielen festhält: «Wegen des im Kanton Zürich verhängten Einzonungsverbotes ist die Einzonung nicht genehmigungsfähig.»

Frist verpasst

Der Kanton hätte gemäss dem neuen eidgenössischen Raumplanungsgesetz bis Ende April dieses Jahres eine Mehrwertabgabe für die Einzonung von Bauland einführen müssen. Das heisst, er hätte bei Einzonungen einen gewissen Prozentsatz des Mehrwerts abschöpfen müssen.

Weil er aber die Frist verpasste, verhängte der Bund einen Einzonungsstopp. Dieser wird erst aufgehoben, wenn das neue Mehrwertausgleichsgesetz in Kraft tritt. Und das wird frühestens Ende 2020 der Fall sein.

Die Einzonung des Arbeitsplatzgebiets sollte Teil der geplanten Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) sein. Die Exekutive hat die ersten Eckpunkte erlassen und zur Vorprüfung an den Kanton geschickt. «Es gibt Anpassungsbedarf», sagt die Behörde.

«Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Einzonung noch in dieser Legislatur verwirklichen lässt.»Rudolf Bosshart,

Gemeindepräsident von Brütten

Abgesehen von der Einzonung sind in der BZO jedoch keine substanzielle Änderungen geplant. Sie sind darum auch mehrheitlich unbestritten. So soll etwa an einigen Orten dichter gebaut werden dürfen. Auch gibt es Anpassungen bei den Aufbauten und Dachfenstern sowie bei den im Regelwerk verwendeten Begriffen.

Wie es jetzt mit der Einzonung weitergeht, will der Gemeinderat erst noch diskutieren, wie Gemeindepräsident Rudolf Bosshart auf Anfrage sagt. «Wir könnten sie auch von der BZO-Revision ausnehmen», sagt er. Eine Informationsveranstaltung, die für den 2. November geplant war, ist nun verschoben. Die Bevölkerung soll bei der Revision mitreden können. Es sei aber unwahrscheinlich, dass sich die Einzonung noch bis Ende Legislatur 2022 verwirklichen lässt, sagt Bosshart.

Im Gebiet Chätzler wollte der Gemeinderat an einer anderen Stelle, nämlich zwischen Zelgli- und Chätzlerweg, vor mehr als zehn Jahren Landwirtschaftsland der Kernzone zuschlagen. Doch das lehnte der Kanton von Beginn weg ab. Die Einzonung sei nicht mit dem kantonalen Richtplan vereinbar, hiess es.

Wegen des fehlenden Bahnhofs sei Brütten weder Entwicklungs- noch Verdichtungsgebiet. Das Arbeitsplatzgebiet ist mittlerweile aber im regionalen Richtplan eingetragen. «Wir sind deshalb der Meinung, dass sich die technischen Hürden überwinden lassen», sagt Bosshart. Letztlich müsse aber auch das Volk noch Ja sagen.

Noch 150 Einwohner

Viel wachsen kann Brütten ohnehin nicht. Ein Gewerbebetrieb, der ins Gebiet Chätzler zöge, würde Platz für Wohnraum schaffen. Oder ein einzelnes Haus, das durch ein Mehrfamilienhaus ersetzt wird.

Wie im Fall des ehemaligen Restaurants Sonnenhof, wo per Sommer 2021 zwei Mehrfamilienhäuser mit 14 Wohnungen entstehen. Ziel sei es, bis 2030 um rund 150 Einwohner zuzulegen, sagt Bosshart. Per Ende 2018 lebten 2009 Personen in der Gemeinde.