Neue Besitzer nach 18 Jahren

Für das Ehepaar Beatrice und Herwig Waldenberger geht ein Lebensabschnitt zu Ende: Nach 18 Jahren verkaufen sie ihre Tennisarena in Rümikon per Anfang September an die Karl Erb Immobilien AG aus Dinhard. Diese gehört den beiden Brüdern Beat und Herbert Erb.

Beat Erb, Geschäftsführer der Karl Erb Sanitär Haustechnik AG, sagt zum Kaufpreis: «Er hat für beide Seiten gepasst.»

Verkauft haben die Waldenbergers, um wieder mehr Zeit zu haben. «Auch um neue Ideen und Angebote zu entwickeln und sich verstärkt dem Tennisunterricht zu widmen.» Mit den Erbs hätten sie «perfekte Käufer» gefunden.

Grosser Tennisfan

Käufer Beat Erb bezeichnet sich als Tennisfan, er trainiert seit neun Jahren einmal pro Woche in Rümikon. Dabei ist er auch mit Besitzer und Tennislehrer Herwig Waldenberger auf einen möglichen Kauf zu sprechen gekommen. Zu seiner Entscheidung sagt er: «Mir liegt die Zukunft des Breitensports am Herzen, darum freue ich mich, dieses Center weiterzuführen.»

«Uns ist es wichtig, dass die fa­miliäre Atmosphäre erhalten bleibt»



Der 54-Jährige wird neuer Geschäftsleiter der Tennisarena und somit neu den administrativen Betrieb leiten. Er ist überzeugt, dass er dank einem gut eingespielten Kader und Team in seinem Sanitärgeschäft genügend Zeit für die neue Aufgabe haben wird. «Ich werde sicher mein Pensum anpassen, aber um wie viel, das muss ich im Laufe der Zeit herausfinden.»

Auch beim Restaurant ein Wechsel

Ganz ins kalte Wasser wird Erb denn auch nicht geworfen. Beatrice Waldenberger unterstützt ihn bei den administrativen Arbeiten. Auch Herwig Waldenberger wird seine Tennisschule weiterhin in Rümikon betreiben. «Uns ist es wichtig, dass die fa­miliäre Atmosphäre erhalten bleibt», sagen sie.

Das Paar hatte die Anlage vor 18 Jahren der Groval Tennis AG abgekauft. 1976 war die Anlage mit vier Hallen- und zwei Aussenplätzen sowie einem Shop und einem Restaurant erbaut worden. Dort gibt es nun ebenfalls einen Wechsel: Ruedi Boos, der bisher das Restaurant Frohsinn in Elsau führte, übernimmt das Rümispitz mit seinen insgesamt 120 Sitzplätzen.

Grössere Investitionen planen die neuen Besitzer aktuell nicht. Eine Sanierung der Aussenhülle haben bereits die Waldenbergers aufgegleist, dieses Projekt wird Beat Erb nun weiterführen. «Ansonsten sind die Halle und der Betrieb in einem guten Zustand.»

