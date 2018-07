Neue Haltestellen geplant

Bis weit in die Zukunft plant das Tiefbauamt Zürich: 2022 steht die Sanierung der Schlatterstrasse/Räterschenstrasse in der Gemeinde Elsau an. Im Rahmen dieser Planung überprüft der Kanton routinemässig die Bushaltestellen in der Umgebung und diejenige im Weiler Tolhusen hat eine Anpassung nötig. Sie soll 2022 während der Strassensanierung hindernisfrei ausgebaut werden. Das Projekt liegt zurzeit auf der Gemeinde auf. Heute sind die Haltestellen auf beiden Seiten der Schlatterstrasse lediglich mit gelber Farbe markiert. Neu soll es separate Wartebereiche mit einem erhöhten Randstein geben, der das Ein- und Aussteigen erleichtert. Dafür muss der Kanton auf jeder Strassenseite etwas mehr als 40 Quadratmeter Land erwerben. Er verhandelt dafür mit zwei privaten Grundeigentümern. Kosten sollen die beiden Haltestellen rund 200 000 Franken, die jedoch voll zulasten des Kantons gehen.

Archäologie als Risiko

Wenn schon sanieren, dann richtig: Zusätzlich zur Strasse und den Haltestellen will das Tiefbauamt 2022 auch noch den eingedolten Chräbsbach ausbessern, der befinde sich nämlich in einem mangelhaften Zustand, wie es im Projektbeschrieb heisst. Trotz den diversen Arbeiten erwarte man keinen Mehrverkehr in Tolhusen, es sind deshalb auch keine Massnahmen wie Umleitungen vorgesehen.

Als Projektrisiken sind einzig allfällige archäologische Funde aufgezählt. Rund einen halben Meter tief muss auf beiden Seiten der Strasse gegraben werden für die neuen Bushaltestellen. Archäologische Funde seien in diesem Bereich wahrscheinlich, heisst es. Würde etwas gefunden, müssten die Arbeiten unterbrochen und die Kantonsarchäologie aufgeboten werden.

Einbringen kann man sich noch bis Ende Monat im laufenden Mitwirkungsverfahren. Ende Jahr ist die öffentliche Planauflage vorgesehen. Das Projekt definitiv festsetzen und den Kredit bewilligen will der Kanton im Frühling 2019. (nid)