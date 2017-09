Neue Strategie findet Anklang

Am 24. September befindet das Hettlinger Stimmvolk über den Umzug seiner Gemeindeverwaltung ins alte Postgebäude an der Stationsstrasse 27. Der zu bewilligende Projektkredit liegt bei rund 1,4 Millionen Franken. Am Montag hat der Gemeinderat das Projekt an einer öffentlichen Infoveranstaltung vorgestellt.

Die Probleme des heutigen Verwaltungsgebäudes sind offensichtlich: Aufgrund der zu engen Platzverhältnisse kann am aktuellen Standort keinerlei Diskretion gewährleistet werden. Gemeindepräsident Bruno Kräuchi sagt zudem: «Falls eine gehbehinderte Person eine Sprechstunde mit mir verlangt, ist das heute nicht möglich.» Das soll sich mit dem Umzug in die alte Poststelle ändern.

Neuer Archivraum geplant

Diese verfügt bereits über einen Schalter, weshalb sie für den Kundenbetrieb gut geeignet ist. Ein abgetrenntes Sitzungszimmer soll zudem für die nötige Diskretion sorgen. Die Verwaltungsmitarbeiter würden in vier separaten Büros untergebracht, ergänzt durch das Büro des Präsidenten und einem Gemeinderats-Sitzungszimmer.

«Falls eine gehbehinderte Person eine Sprechstunde mit mir verlangt, ist das heute nicht möglich.»Bruno Kräuchi,

Gemeindepräsident Hettlingen

Im Untergeschoss der alten Poststelle würde zu Lasten von vier der vorhandenen zwölf Parkplätze ein neuer Archivraum eingerichtet werden. Einen Ausbau oder Rückbau des Verwaltungstrakts könnte die Gemeinde aufgrund der einfachen Gebäudestruktur jederzeit vornehmen.

An der Infoveranstaltung hat Cédric Perrenoud vom Ingenieurbüro Basler und Hofmann zudem Hettlingens neue Immobilienstrategie vorgestellt. «Die Grundlage für die Strategie ist das Liegenschaftsportfolio», erklärt der Ingenieur. Dies umfasse insgesamt 22 Gebäude mit einem Versicherungswert von über 40 Millionen Franken.

Um die mittel- und langfristigen anfallenden Kosten für die einzelnen Objekte abzuschätzen, teilte man das Portfolio in sechs Objektgruppen ein. Darunter auch eine für die Gemeindeverwaltung. Dabei gab es verschiedene Optionen zu prüfen. Ein Ersatzneubau des heutigen Verwaltungsgebäudes wäre dabei mit Abstand die teuerste Möglichkeit, da die Gemeinde für die Bauzeit ein Provisorium errichten müsste.

«Man merkt, dass die Strategie von Ingenieuren und nicht von Politikern erarbeitet wurde.»Ein Stimmbürger

Die kostengünstigste Variante wäre ein Verkauf des Gebäudes, mit anschliessendem Umzug in die alte Poststelle. «Verkaufen kann man eine Immobilie allerdings nur einmal. Falls wir das jetzige Verwaltungsgebäude halten, können wir jährlich mit Mieteinnahmen rechnen», relativiert Kräuchi.

Lob für die Strategie

Die Argumentation des Gemeinderats wusste die rund 40 anwesenden Hettlinger durchaus zu überzeugen. «Man merkt, dass die Strategie von Ingenieuren und nicht von Politikern erarbeitet wurde», meint zum Beispiel ein Stimmbürger. Jetzt sei der Gemeinderat nur noch in der Pflicht, das Anliegen dem Volk möglichst gut zu verkaufen. Kräuchi sieht die Stärke des Konzepts unter anderem darin, dass trotz relativ hoher Projektkosten der Steuersatz gehalten werden kann.

Von den örtlichen Parteien ist für die kommende Urnenabstimmung ebenfalls kein grosser Gegenwind zu erwarten. Auch die Hettlinger SVP-Fraktion, die die früheren Strategien des Gemeinderats oft als unklar empfand, unterstützt den Umzug in die alte Poststelle. «Wir sind sehr zufrieden mit dem erarbeiteten Konzept. Es ist klar definiert und die entstehenden Kosten sind ebenfalls angemessen», findet Fraktionspräsident Luc Parel.

Planung geht weiter

Weitere Knackpunkte der Immobilienstrategie waren das Schwimmbad und die Schulanlage. Ersteres will die Gemeinde bis 2021 umfangreich renovieren. «Bis dahin prüfen wir auch, ob wir den bisher defizitären Saunabetrieb fortführen wollen», sagt Gemeindepräsident Kräuchi.

Die Schule hingegen weise keinen grossen Instandsetzungsbedarf aus. Da die genauen Zahlen zur Schulraumentwicklung der nächsten Jahre allerdings noch fehlen, können unerwartete Mehrkosten nicht ausgeschlossen werden. Kräuchi sagt dazu: «Wir wollen die Schulraumplanung sauber und in Zusammenarbeit mit der Schulpflege durchführen.» An diesem Beispiel sehe man auch, dass die Immobilienstrategie lediglich ein Planungsinstrument ist – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

(Der Landbote)