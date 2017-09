Neues Elgg wählt erstmals Behörden

Das Wahlbüro in Elgg lief gestern auf Hochtouren. «Seit acht Uhr heute Morgen sind sie am Zählen. Es ist eine anspruchsvolle Arbeit», sagte der Elgger Gemeindepräsident Christoph Ziegler um sechs Uhr abends, als sich die Kandidaten zum Apéro im Gemeindehaus einfanden. Denn nebst den nationalen und kantonalen Abstimmungen galt es in Elgg, die kommunalen Gesamterneuerungswahlen auszuzählen. Während die meisten Gemeinden im Kanton ihre Behörden erst im Frühling 2018 für die Legislatur 2018 bis 2022 wählen werden, mussten Elgg und Hofstetten die Wahlen vorziehen, denn ab dem 1. Januar 2018 sind die beiden offiziell fusioniert.

«Ein Vertrauensbeweis»

«Es hat viele sehr knappe Resultate gegeben, für die Betroffenen ist das sicher schwierig», sagte Ziegler vor den Anwesenden. Er werte das als Zeichen einer lebendigen politischen Kultur. «Ich finde es sehr positiv, dass es eine Auswahl gegeben hat.» Er freue sich nun auf eine schöne, neue, grosse, fusionierte Gemeinde. Ziegler wurde mit dem besten Resultat in den neuen Gemeinderat gewählt und als Gemeindepräsident bestätigt: «Das ist ein Vertrauensbeweis.»

Auch die zwei weiteren Bisherigen aus Elgg, Ruth Büchi-Vögeli und Andreas Kron, schafften die Wahl so wie die Bisherigen aus Hofstteten, Roger Gerber und Daniel Hungerbühler. Nicole Klein Fankhauser und Hansrudolf Miethlich sind neu Gemeinderäte. Das absolute Mehr erreicht, aber mit nur 22 Stimmen hinter Hansrudolf Miethlich als überzählig ausgeschieden, ist Student Nicolà Fritz. «Nicht gewählt zu sein, ist natürlich kein gutes Resultat für mich», sagte er. Ob er es in vier Jahren nochmals versuchen will, konnte der 21-Jährige gestern noch nicht sagen.

Eine einzige Abwahl

Roger Gerber, Gemeindepräsident von Hofstetten, zeigte sich zufrieden: «Es haben es doch einige Hofstetter in die neuen Behörden geschafft.» In die Primarschulpflege wurde die Bisherige aus Hofstetten Sandra Carrara-Steiner gewählt, in der neuen Rechnungsprüfungskommission (RPK) haben sogar drei Hofstteter Einsitz: Christian Meier, Daniel Gillmann und Björn Scheppler. Allerdings fehlt der RPK ein Präsident, niemand hatte sich zur Wahl gestellt. Die meisten Stimmen erhielt Daniel Gillmann, Treuhhandexperte aus Hofstetten, doch mit 332 verfehlte er das absolute Mehr von 567 Stimmen.

Als einziger die Wiederwahl verpasst hat Adrian Knellwolf aus Elgg, der bisher einen Sitz in der Kommission Technische Betriebe hatte. Ihm fehlten fünf Stimmen auf die 920 von Andreas Zwicky, der bisher als Werkvorsteher in Hofstetten geamtet hat. Die Wahlbeteiligung lag zwischen 46,1 und 48,5 Prozent.

(Der Landbote)