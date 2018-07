Es könnte schneien auf dem Pass da l’Umbrail. Auf 2501 Meter über dem Meer kommt das auch im Spätsommer vor. Andy Braun weiss, dass das sein könnte. Er weiss aber auch, dass er den Pass trotzdem schaffen kann, dass er seine Tour rund um die Schweiz trotzdem beenden können wird, dass er die vielen Leute, die ihn und seine Radtour für einen guten Zweck unterstützen, nicht enttäuschen wird. Andy Braun ist ein Kämpfer. Gegen den Berg, gegen den Schmerz, gegen sich selbst. Und er ist Optimist, der realistischerweise davon ausgeht, dass alles gut kommt.

«Eine Frage des Trainings»

Am dritten August startet Andy Braun, Betriebsökonom aus Wiesendangen, eine Tour rund um die Schweiz: Über Murten, Sion nach Ascona, weiter über den Lukmanier, den Oberalp- und Sustenpass nach Innertkirchen, über den San Bernhardino via Mese nach Celerina. Das Dach der Tour: der Umbrail. Dann die 274,7 Kilometer zurück nach Wiesendangen, dazwischen der Ofenpass, der Flüelepass, die Lenzerheide. 24 000 Höhenmeter auf 1400 Kilometern wird Andy Braun am 19. August gefahren sein. «Eine Frage des Trainings», winkt er ab.

Impressionen der Trainingsfahrt vom 9. Juli: Von Ziegelbrücke via Glarus, Pragelpass, Ibergeregg, Rapperswil, Tösstal nach Wiesendangen. Video: bike-for-kids.ch via Youtube

Andy Braun radelt nicht nur für sich um die Schweiz. Er sammelt Geld für andere. Die Pässe auf der Tour sind von Privatpersonen gesponsert, Hoteliers auf der Strecke und Sportartikelhersteller unterstützen ihn mit Gratis-Übernachtungen und Rabatten. Seine Aufwendungen bezahlt er zu hundert Prozent selber, die Vergünstigungen kommen aufs Spendenkonto. Der Erlös geht an zwei Institutionen: Die Junioren des FC Wiesendangen und «Benefiz for Kids», eine Vereinigung, die Projekte für krebskranke Kinder unterstützt. «Nicht alle haben so viel Glück», sagt Andy Braun.

Halt auch in schweren Zeiten

«Ich hatte eine gute Jugend, mir hat es an nichts gefehlt», erzählt er. Gerade der Mannschaftssport – er war begeisterter Fussballer, später Handballer – habe ihm immer viel Halt gegeben, auch zu der Zeit als seine Eltern sich scheiden liessen. «Die Erfahrung, gemeinsam zu gewinnen, vor allem gemeinsam zu verlieren, ist sehr wichtig.» Andy Braun hat oft trainiert, sechsmal pro Woche plus Matches. Seine Mutter war oft nicht da. «Sie musste viel arbeiten, um uns über die Runden zu bringen.» Ein paar Jahre später starb sie an Krebs. Es war die Zeit, als die offene Drogenszene mitten in Zürich sass, knapp eine Stunde von zu Hause entfernt. «Es war nicht jeder selbst schuld, der am Platzspitz landete», meint er heute. «Hätte ich den Sport nicht gehabt, wäre vielleicht vieles anders gekommen.»

Andy Braun spielte Handball in Reichweite zum Profigeschäft, bis er ungefähr zwanzig war. «Ich hatte einige Verletzungen.» Ein gebrochener Arm, das Kreuzband, der Miniskus. Die Möglichkeit, das Knie zu operieren, war damals ganz neu. «Nur hat man das noch nicht so operiert, wie man das heute könnte», sagt er. Handball war nicht mehr möglich. Andy Braun startete hobbymässig bei Triathlonen, aber auch Laufen ging mit der Zeit nicht mehr. Ihm bleibt das Velo. «Ich komme in fünf Stunden vom Berneroberland nach Bellinzona aus eigener Kraft.»

Die Krise kommt sicher

Vor dem Berg hat er keine Angst. Der Gedanke an die Unterstützer, an den guten Zweck wird ihm helfen durchzuhalten, wenn die Krise kommt. Und die Krise kommt sicher, das weiss er. Ich kann akzeptieren, wenn ich verliere. Aber ich werde alles dafür tun um zu gewinnen.» Nur wenn ihn sein Rücken zwingt aufzugeben, das wäre das Ende. Doch daran glaubt er nicht. «In zehn Jahren werde ich mich an die harten Situationen der Tour erinnern. Ich weiss, dass sie kommen, aber ich bin vorbereitet.»

Auf seiner Tour trägt Andy Braun einen GPS-Sender, so dass man ihn via App auf seiner Route verfolgen kann. Und ihm die Daumen drücken kann, wenn es tatsächlich schneien sollte auf dem Umbrail. (Landbote)