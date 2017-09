Noch nie gab es so früh so viele Pilzvergiftungen

Die Telefone bei der Giftberatungsstelle in Zürich laufen momentan heiss. So registrierte die nationale Anlaufstelle Tox Info Suisse bis zum 20. September allein 350 Anrufe (Notfallnummer 145) wegen Pilzvergiftungen. Das sind über 80 Anrufe mehr als im Vorjahreszeitraum. «Seit Beginn unserer Aufzeichnungen haben wir noch nie so früh so viele Pilzvergiftungen erfasst, wie in diesem Jahr», sagt Katharina Schenk, Ärztin und Pilzfachfrau bei der Giftberatungsstelle.

Kanton Zürich an der Spitze

Am meisten Anfragen gab es bisher aus dem Kanton Zürich. Bis heute wurden rund 60 Vergiftungsfälle registriert. Zwar müsse man noch abwarten, wie sich die Pilzsaison weiter entwickle, sagt Schenk. «Klar ist aber, dass wir uns derzeit in Sachen Vergiftungsfälle schweizweit auf Rekordkurs befinden.»

Ihrer Ansicht nach steht die hohe Zahl der Pilzvergiftungen in unmittelbarem Zusammenhang mit der aktuell pilzfreundlichen Witterung. «Die Pilzkontrollstellen bestätigen uns denn auch, dass sie derzeit sehr viel zu tun haben.»

Noch kein tödlicher Fall

Glücklicherweise habe man im laufenden Jahr bis jetzt aber noch keine Vergiftung mit dem gefürchteten Grünen Knollenblätterpilz zu verzeichnen gehabt, sagt Schenk. Der Konsum dieses Pilzes endet in vielen Fällen tödlich. «Wir registrierten bisher in der ganzen Schweiz nur leichte bis mittelschwere Vergiftungsfälle.» Dafür beobachtet Pilzfachfrau Schenk in dieser Saison jedoch einen anderen beunruhigenden Trend.

Vorsicht bei Speisepilzen

«Wir haben im laufenden Jahr eine gehäufte Anzahl Meldungen über leichte Vergiftungen wegen dem Speisepilz Parasol oder Riesenschirmpilz erhalten.» So werden offenbar bei der Zubereitung des Pilzes Fehler gemacht. Entscheidend sei, «dass auch das derbe Hutzentrum des Pilzes ganz durchgebraten ist», erklärt Schenk. Denn wie manch andere Speisepilze, so sei auch der Parasol in ungenügend gekochtem Zustand unverträglich – und verursache dann Durchfall und Erbrechen.

Winterthurer Fachfrau mahnt

Anita Wehrli, amtliche Pilzkontrolleurin in Winterthur, bestätigt Schenks Beobachtung. «Der Parasol wird auch in Winterthur und Umgebung in diesem Jahr gleich korbweise gesammelt und zur Kontrollstelle gebracht.» Ihrer Ansicht nach sollte man auch Speisepilze «prinzipiell» nie roh essen. (Der Landbote)