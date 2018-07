Noroviren grassieren im Alterszentrum

Durchfallerkrankung

Noroviren sind Durchfallerreger, deren Übertragung über den Mund oder die Nase erfolgt. Eine Impfung oder Medikamente dagegen gibt es nicht. Wichtig ist eine gute Händehygiene, also gründliches Waschen mit Seife, insbesondere nach jedem Toilettengang, wie das Bundesamt für Gesundheit auf seiner Webseite schreibt. Die Krankheit bricht in der Regel 12 bis 48 Stunden nach der Ansteckung aus, meist abrupt mit oft schwall­artigem Erbrechen, starkem Durchfall und häufig begleitet von Bauch-, Muskel- und Kopfschmerzen. Vereinzelt kommt Fieber dazu. Nach zwei bis drei Tagen sei die Krankheit überwunden. Als Behandlung ist vor allem auf genügend Flüssigkeitszufuhr zu achten. Noroviren sind weltweit verbreitet. Es gibt keine Medikamente respektive Impfungen zur Vorbeugung. In der Schweiz erkranken pro Jahr schätzungsweise 400 000 Menschen daran. (dt)