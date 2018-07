Nüchterne Info, emotionale Reaktionen

Die Wisenthalle in Wiesendangen war nicht ganz so voll wie im letzten September, als knapp 500 Stimmberechtigte erschienen waren und das geplante Gewerbegebiet zwischen Autobahn und Bahnhof klar abgelehnt hatten. Trotzdem: Rund 100 Personen folgten der Einladung des Gemeinderates, der die 12 Hektar grosse Einzonung nach der Niederlage erneut an die Gemeindeversammlung im November bringen will.

Viele Vertreter informierten

Nebst dem frisch angetretenen Gemeindepräsidenten Urs Borer (FDP) war auch Hochbauvorsteherin Bettina Huber (FDP) anwesend. Erstmals dabei waren aber auch externe Fürsprecher: Etwa Martin Lüdin, seit Sonntag Ex-Präsident der Regionalplanung Winterthur und Umgebung (RWU) sowie der Gemeinde Zell, Michael Domeisen, Direktor der Standortförderung House of Winterthur, und Raumplaner Thomas Spörri. Das Wiesendanger Gewerbe wurde von Vereinspräsident Ruedi Meier vertreten, Martin Hübscher, FDP-Kantonsrat aus Wiesendangen und im Vorstand des Zürcher Bauernverbandes, brachte die kantonale und landwirtschaftliche Sichtweise ein.

Auf der Bühne waren sich alle einig: Wiesendangen braucht mehr Arbeitsplätze, es gibt keinen besseren Standort. Kurz: Wiesendangen und die Region würde vom Gebiet stark profitieren. Das Gebiet sei eine Chance, wurde immer wieder betont.

«Problem mit Demokratie-Verständnis»

Nach den Statements aller Involvierten war nach rund einer Stunde die Fragerunde eröffnet. Diese dauerte eine halbe Stunde. Ein Wiesendanger sah nur wenig Nutzen im Gebiet, ein anderer zweifelte ebenfalls daran, dass die lokale Bevölkerung davon profitieren würde. Dem stellte sich wiederum ein Gewerbetreibender aus dem Publikum entgegen, der sagte, dass von seinen 25 Mitarbeitenden knapp die Hälfte aus Wiesendangen oder der Region stammen würden: «Diese Zusammensetzung ergibt sich automatisch.»

Grundlegende Kritik am Vorgehen äusserte ein Bewohner, der seit über 40 Jahren in der Gemeinde wohnt: «Man kann für oder gegen dieses Gebiet sein. Aber ich habe ein Problem mit dem Demokratie-Verständnis des Gemeinderats.» Er schlug vor, dass der Gemeinderat fünf Jahre warten soll, bis er wieder über die Vorlage abstimmen lässt.

Gemeindepräsident Borer wies in seiner Antwort darauf hin, dass der Gemeinde dann fünf Millionen Franken entgehen würden, weil ab April 2019 ein neues Mehrwertausgleichsgesetz in Kraft tritt. Diese Millionen würden dann dem Kanton, statt der Gemeinde, zugutekommen.

Emotionales Wortgefecht

In den letzten zehn Minuten folgte der emotionale Höhepunkt. Ein Stimmbürger bezichtigte die Vertreter auf der Bühne der Unwahrheit: «Selten habe ich in den letzten 20 Jahren in dieser Halle so viel Lug und Trug erlebt wie heute.» Der Bürger befürchtete durch das Gebiet mehr Autos und Lastwagen durch das Dorf, wenn das Gewerbe nach Wiesendangen kommt und hielt einen längeren, teils abschweifenden, Monolog. EX-RWU-Präsident Lüdin bestritt hingegen einen kausalen Zusammenhang und sagte dem Votanten, er habe in seiner Argumentation ein paar Dinge vermischt. Als «Frechheit» bezeichnete der Votant diese Aussage und riet Lüdin, ins Tösstal zurückzukehren und den dortigen Verkehr zuerst einmal anzuschauen.

Nach eineinhalb Stunden, als die Veranstaltung zu Ende war, klatschten die Wiesedangerinnen und Wiesendanger zum ersten Mal. Gemeindepräsident Borer hatte zu Beginn darum gebeten, dass auf «ablehnende oder zustimmende Zurufe und Klatschen» verzichtet werden solle.