Petition für ÖV-Halbstundentakt lanciert

Schüblig und Rotwein scheinen die direkte Demokratie schmackhafter zu machen: Denn bei rekordverdächtigen 16 Prozent lag die Stimmbeteiligung an der Altiker Gemeindeversammlung vom Dienstagabend. Im Anschluss wurde gegessen und getrunken. Normalerweise liegt die Beteiligung bei einer Gemeindeversammlung in der Region bei rund 5 Prozent.

Doch bevor der Duft der Würste die Mehrzweckhalle füllte, mussten die 97 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürger noch einige Male ihre Hände in die Höhe recken. Das Budget mit unverändertem Steuerfuss, ein Baukredit für Sanierungsarbeiten im Weiler Feldi für Leitungen und Strassenbelag (267 000 Franken), sowie eine neue Gebührenver­ordnung wurden alle ohne Ge­genstimme angenommen.

Umstritten war zu Beginn nur ein ­einziges Traktandum: die Wahl des Stimmenzählers. Der aus dem ­Publikum Vorgeschlagene machte einen Gegenvorschlag, der angenommen wurde. Denn: «Er ist viel jünger und grösser.»

Status quo bei Busverbindung

Zu reden gab aber eine Anfrage nach Paragraf 51 des Gemeinde-gesetzes. Eine Stimmbürgerin und ein Stimmbürger wollten wissen, weshalb der Halbstundentakt der Postautolinie 615 auf Dezember 2018 nicht durchgehend zustande kommt. Die beiden Votanten hatten ihr Anliegen dem Gemeinderat bereits während der öffentlichen Auflage der Fahrpläne im März 2017 mitgeteilt.

Gemeindepräsident Jörg Schönenberger sagte, dass man sich beider Verkehrskonferenz für einen durchgehenden Halbstundentakt eingesetzt habe, der Verkehrsrat im Sommer aber dagegen entschieden habe. Dieser Entscheid sei nicht begründet worden.

Eine Verschlechterung des Angebots habe aber verhindert werden können. Denn in der öffent-lichen Auflage war der Halbstundentakt über Mittag noch gestrichen gewesen. «Das konnten wir nicht akzeptieren, dann wären wir schlechter dagestanden», sagte Schönenberger.

Da aber die Nachbargemeinden Ellikon an der Thur und Rickenbach ab Dezember 2018 einen durchgehenden Halbstundentakt erhalten werden, machte sich ­Unmut breit. Nach einer kurzen Diskussion forderte eine Stimmbürgerin den Gemeindepräsi­denten auf, einen Unterschriftenbogen für einen durchgehenden Halbstundentakt auf der Verwaltung zu hinterlegen.

Knapp zu spät versammelt

Mit dem neuen Gemeindegesetz, das seit Montag in Kraft ist, müssen neu auch Statutenänderungen von Zweckverbänden an der Urne statt an der Versammlung genehmigt werden. Die Statuten der Regionalplanung Winterthur und Umgebung werden deshalb erst am 4. März zur Abstimmung kommen, die neue Gemeindeordnung am 10. Juni.

Die Zeit abgelaufen ist auchfür einen Grossteil der Eschenim Gemeindegebiet. Sie sind vonder sogenannten Eschenwelke, einem Pilz, befallen worden und müssen deshalb gefällt werden. «Das kam auch für Fachleute überraschend», sagte Forstvorsteher Beat Ramseier. (gab)