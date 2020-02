Petition will die Waldhütten der Kindergärtler erhalten

«Mehr Menschenverstand – weniger Amt», steht auf dem Unterschriftsbogen des Gachnanger Jonathan Hedinger. Er ist Schulleiter in Winterthur Veltheim sowie Vater eines Sohnes und einer Tochter, die die abrissbedrohten Waldunterstände des Kindergartens nutzten, beziehungsweise nutzen.

Die Unterstände bestehen seit 2004 sollen aber nun bis im September weichen, weil eine Bewilligung für die Bauten im Wald fehlt. Ein Spaziergänger hatte die Bauten letzten Sommer dem Forstamt gemeldet, das Departement für Bau und Umwelt den Abriss angeordnet.

«Wenn es aus stark regnet, ist man sehr froh um einen Unterstand für Rucksäcke oder eine kleine Pause.»Jonathan Hedinger, Petitionär Gachnang

Letzte Woche hat Hedinger nun eine Petition gegen diesen Abriss lanciert. Vorausgegangen waren Gespräche mit dem Primarschulpräsidenten Sven Bürgi und anderen Politikern. Er selber war auch schon zweimal bei einem Waldmorgen dabei und findet diese Ausflüge eine «ganz lässige Sache».

Das Argument, es bräuche keine Unterstände, wenn die Kinder doch die Natur geniessen sollen, lässt er nicht gelten: «Theoretisch stimmt das schon, aber wenn es aus stark regnet, ist man sehr froh um einen Unterstand für Rucksäcke oder eine kleine Pause.»

Tausend Unterschriften als Ziel bis im Mai

Aktuell zählt Hedingers Petition knapp 700 Unterschriften. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass die vom Forstamt vorgeschlagene Lösung die einzig mögliche Lösung ist», schreibt Hedinger in einer Medienmitteilung. Er glaubt, dass es dem Kanton darum geht, einen unangenehmen Fall rasch aus der Welt zu schaffen. Hedinger befürchtet daraus aber kantonsweite Konsequenzen: «Dieses Urteil wird auch für andere Waldkindergärten oder Kitas oder Schulen Auswirkungen haben.» Seine Petition soll «etwas Druck für eine bessere Lösung aufbauen». Denn diese Unterstände seien den Leuten ein Anliegen, ist er überzeugt.

«Die Leute ärgern sich, dass hier

den Kleinsten der Waldbesuch

erschwert wird.»Jonathan Hedinger, Petitionär Gachnang

Sein erstes Ziel waren 500 Unterschriften gewesen, die Petition hatte er per Whatsapp an einige Bekannte gesendet. «Ich hatte mir nicht allzu grosse Hoffnungen gemacht, aber ich dachte, man muss es ja mindestens versuchen.» Seine Erwartungen waren rasch übertroffen: Bereits nach 24 Stunden hatten sich 360 Personen online eingetragen. «Ich scheine wirklich einen Nerv getroffen zu haben. Die Leute ärgern sich, dass hier den Kleinsten der Waldbesuch erschwert wird», sagt Hedinger.

Sein neues Ziel: 1000 Unterschriften unter openpetition.eu/waldkindergarten bis am 10. Mai. Unterschreiben können auf dieser Website alle Menschen, auch Nicht-Stimmberechtigte. Er sei sich sicher, dass der Kanton das Anliegen der vielen Bürger ernst nehme und eine bessere Lösung finden werde. «Denn mit etwas Augenmass könnte das bestehende Waldgesetz zugunsten der Unterstände interpretiert werden.» Vielleicht wird er seine Petition am Ende auch dem Grossen Rat statt dem Regierungsrat übergeben. «Vielleicht müsste dieser dann das Gesetz anpassen oder das Waldgesetz komplett überarbeiten. Hauptsache es gehts etwas», sagt Hedinger.

Kandidat für das Thurgauer Parlament

Der Gachnanger kandidiert an den Thurgauer Grossratswahlen vom 20. März als Kandidat für die FDP auf Listenplatz 18. Als Wahlkampf-Vehikel will er seine lancierte Petition aber nicht verstanden wissen: «Ich habe die Petition als Privatperson und ohne Unterstützung der Partei lanciert.» Er gebe damit ja auch keine Versprechungen ab, sondern handle nun, da die Zeit angesichts des drohenden Abrisses knapp sei.

Nebst dem ersten Widerstand vonseiten der Gachnanger Schulpflege gab es auch Reaktionen aus dem Grossen Rat: CVP-Kantonsrat Peter Bühler aus Aadorf hat dem Regierungsrat eine Einfache Anfrage zum Thema Waldunterstände gestellt, die in den nächsten Wochen beantwortet werden muss.

Die Geschichte in Gachnang erinnert an einen ähnlichen Vorfall in Oberwinterthur vor drei Jahren: Damals meldeten Spaziergänger ebenfalls eine «illegale Baute» des Kindergartens Rychenberg dem Kanton. Anschliessend musste auf das fixe, fest verschraubte Dach im Wald verzichtet werden.