Peugeot-Imperium kauft Standbein im Eulachtal

Heute morgen meldete der Autozulieferer Elring Klinger, dass er die Hug Engineering AG in Elsau verkauft. Hug hat weltweit rund 250 Mitarbeitende, davon 170 in Elsau. Käufer der Elsauer Firma ist Faurecia, der grösste Automobilzulieferer der Welt. Die Mehrheit der Aktien des Pariser Konzerns gehören der PSA Peugeot Citroën Gruppe.

«Dass der weltweit grösste Autozulieferer in Elsau investiert, bedeutet eine Stärkung des Unternehmens»



Faurecia erwirtschaftet rund ein Viertel seines Umsatzes mit Abgasreinigung. Hug Engineering ergänzt in diesem Bereich das Angebot von Faurecia. Die Elsauer säubern mit ihren Produkten Abgase von Grossmotoren.

Positive Reaktionen in Elsau

Der Besitzerwechsel stösst auf ein positives Echo. Michael Domeisen vom House of Winterthur (der Winterthurer Standortförderung) steht in regelmässigem Kontakt mit der Hug Engineering. «Dass der weltweit grösste Autozulieferer in Elsau investiert, bedeutet eine weitere Stärkung des bisher erfolgreichen Unternehmens», sagt Domeisen.

Auch Michael Hug, technischer Leiter der Hug Engineering erwartetet einen Aufschwung. Das Ausmass könne er noch nicht abschätzen. Der Standort Elsau sei auf jeden Fall gesichert.

Peugeot als Konzern setzt in erster Linie auf den europäischen Massenmarkt von PKWs. Erst diesen Sommer erwarb Peugeot den Autobauer Opel. Zu dieser Strategie passt, dass auch Faurecia ihr Europageschäft stärkt und Schweizer Know How erwirbt. Dies bestätigt Michael Winkler, Börsenanalyst bei der Zürcher Kantonalbank. Hug Engineering wurde 1983 als Familienunternehmen gegründet und 2011 an Elring Klinger verkauft. (cf)