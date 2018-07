Pfungemer protestierten erfolglos gegen Handyantenne

Der Handyempfang im Süden von Pfungen ist schlecht, so schlecht, dass man zum Teil gar kein Netz hat. Deswegen gelangte der Mobilfunkanbieter Salt im letzten Jahr an den Gemeinderat von Pfungen.

Salt wollte auf dem gemeindeeigenen Land bei der Sammelstelle Wüeri eine 30 Meter hohe Handyantenne bauen.

Für Gemeindeschreiber Stephan Brügel kein Problem: «Wenn die Bestimmungen eingehalten sind, werden wir den Bau bewilligen», sagte er im Dezember zum «Landboten».

30 Anwohner gegen Antenne

Kurz darauf wehrten sich jedoch mehrere Anwohner gegen den Bau. Über 30 Pfungemer gründeten eine Interessengemeinschaft und forderten den Gemeinderat schriftlich auf, Alternativen zu prüfen.

Der gewählte Standort in der Nähe eines Wohnquartiers setze viele kleine Kinder unnötig den — wie befürchtet schädlichen — Strahlungen aus. Und dass die Gemeinde ihr Land an Salt vermiete, sei ein Interessenskonflikt. «Es darf nicht sein, dass die Gemeinde auf Kosten der Gesundheit der schutzbedürftigen Einwohner durch Mieteinnahmen profitiert», sagte Anwohner Reto Frei.

Jetzt ist klar: Die Anwohner haben den Kampf gegen die neue Antenne verloren. Die Gemeinde erteilte Salt die Baubewilligung. Zwar haben elf Parteien den Baurechtsentscheid angefordert und wären so rekursberechtigt gewesen. Die Rekursfrist lief jedoch ohne eine Einsprache ab. Seit Anfang Juli ist die Baubewilligung rechtskräftig. Salt darf bauen.

Ein Anwohner, der nicht namentlich genannt werden möchte, zeigt sich enttäuscht: «Wir hatten die finanziellen Mittel für einen Rekurs nicht», sagt er. Hinzu kommt: «Ein solcher Rekurs war bis jetzt auch sehr selten erfolgreich. Das hat uns zusätzlich demotiviert.»

Die Anwohner haben deswegen anderweitig versucht, den Bau der Antenne zu verhindern: Sie schrieben ein Gesuch an die Gemeinde und Salt und schlugen alternative Standorte für die Antenne vor: 70 Meter weiter Richtung Wald oder direkt bei einem Anwohner aufs Dach.

«Ich hätte mich zum Wohl der Allgemeinheit geopfert», sagt dieser. Salt habe die Vorschläge geprüft und sie abgelehnt. «Wir sind Laien und können ihren Entscheid nicht nachprüfen, aber wir haben das Gefühl, dass sich niemand für unsere Anliegen interessiert», sagt der Anwohner.

«Nicht genügend informiert»

Er bemängelt ausserdem die Kommunikation der Gemeinde: Als Anwohner seien sie nicht genügend informiert worden. «Die Gemeinde hat immer den Austausch gesucht», entgegnet Brügel. Sie habe zu Schreiben der Anwohner Stellung genommen, Gesuche für andere Standorte an die zuständigen Stellen weitergeleitet und die Öffentlichkeit via Medien informiert.

Die Gemeinde selbst konnte nach der ersten Zusage an Salt bei alternativen Standorten nicht mehr mitentscheiden: «Salt hätte ein neues Gesuch stellen müssen, wenn sie an einem anderen Standort hätten bauen wollen.» Die Gemeinde wusste von den Bewohner um das schlechte Netz im Rumstal und erkannte die Notwendigkeit einer Antenne.

Gemeinde versteht Ängste

«Ich verstehe die Ängste der Anwohner», sagt Brügel. Letztlich müssten sich aber alle an die gesetzlichen Vorgaben halten: Das Baugesuch werde von Experten geprüft, die Grenzwerte für Strahlungen vom Bund festgelegt. Die Prüfungen der Emissionen sind nicht Aufgabe der Gemeinde, sie erfolgen durch kantonale Fachstellen.

Die Anwohner sind dadurch nicht beruhigt: «Die Antenne hat mehr Strahlung als jene beim Migros Do It an der Wanistrasse. Wir sind verunsichert.» Wann Salt mit dem Bau der Antenne beginnt, ist noch nicht bekannt.

(Der Landbote)