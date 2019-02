Pfungen freut sich aufs Rampenlicht

Er war hocherfreut, als die Theatermacher von Karl’s kühne Gassenschau auf ihn zukamen. Pfungens Gemeindepräsident Max Rütimann (SVP) sieht nur Vorteile darin, sollte die berühmte Schweizer Theatergruppe im Juni 2021 für zwei Spielsaisons in Pfungen antreten.

«Die spektakuläre Theaterproduktion wird die Gemeinde in ein positives Licht rücken», ist er überzeugt. «Man wird Pfungen nicht mehr nur als Durchfahrtsort wahrnehmen, sondern auch als einen Ort, an dem Kultur stattfindet.» Doch auch dass die Gassenschau in die Region zurückkehrt und neben allfälligen Steuerausscheidungen nicht nur die Gemeinde, sondern auch das lokale Gewerbe davon profitieren könnten, sind Rütimann zufolge Vorteile, die für ein Engagement der Truppe in Pfungen sprechen.

Etwas zurückgeben

Auch seitens der Keller Ziegeleien, die das Gelände an der Weiacherstrasse, auf dem der Event sich abspielen soll, besitzt, zeigt man sich aufgeschlossen. «Wir unterstützen die Idee, den Event im Gebiet Bruni durchzuführen, sehr», sagt Verwaltungsratsmitglied Stephan Keller. «Es ist für uns eine gute Gelegenheit, den Pfungemern etwas zurückzugeben, nachdem sie dort jahrzehntelang eine nicht sehr ansehnliche Grube anblicken mussten.» Die Inertstoffdeponie, in der seit 2001 Material eingelagert wird, soll bis Ende 2020 rekultiviert sein.

Details am 30. März

Was die Bevölkerung von Pfungen darüber denkt, wissen die Verantwortlichen noch nicht. Das wird sich an der Infoveranstaltung am 30. März in Pfungen zeigen, an welcher die Theatermacher über die Details informieren wollen. Ort und Zeit der Veranstaltung sind noch nicht bekannt. Bis dahin ist vielleicht der Bewilligungsprozess des Kantons schon weiter fortgeschritten. Die Vorgespräche seien positiv verlaufen, berichten Gemeindepräsident und Theatertruppe.

Karl's kühne Gassenschau hat in der Region Winterthur Tradition. Die letzten drei Produktionen «Silo 8», «Fabrikk» und «Sektor 1» zeigte die kühne Truppe im Industriepark Neuhegi in Oberwinterthur. Dieses Gelände steht den Theaterleuten inzwischen nicht mehr zur Verfügung. Besagtes Landstück sei Entwicklungsland, heisst es seitens der Immobilienfirma Intershop, in deren Besitz das Gelände ist.

Bis September 2017 war die Truppe mit ihrem Erfolgsprogramm «Sektor 1» in Oberwinterthur. Danach zog sie mit rund 65 Sattelschleppern nach Olten um. «Wir haben verschiedene Standorte abgeklärt, um in die Region Winterthur zurückzukommen», sagt Catherine Bloch von der Pressestelle. Welche, verrät sie nicht. Nur so viel: Die Suche nach einem neuen, etwa fünf Hektaren grossen Gelände sei eine Herkulesaufgabe gewesen.

Umweltschonendes Konzept

Gemeindepräsident Rütimann lobt auch das «umweltschonende Konzept» des Spektakels, welches er bei den Vorgesprächen kennen lernte. Karl’s kühne Gassenschau will möglichst wenig Kulturland beanspruchen, Camps nur in der zukünftigen Landwirtschaftszone aufstellen. Man werde Tieren, Natur, Boden, Wasser und Luft Beachtung schenken und nur einheimische Pflanzen anbauen, sagt die Mediensprecherin. «Wir rezyklieren beim Auf- und Abbau, verwenden Elemente von Produktionen mehrfach.» Ebenso achte die Gassenschau auf ökologische Gastronomie.

(Landbote)