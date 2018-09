«Pilze machen sowieso, was sie wollen»

Herr Schwab, was machte das warme Wetter mit den Pilzen?

Auf der Kontrollstelle war zuletzt nicht viel Betrieb, weil das Klima im Weinland zu trocken war für die meisten Pilze. Obwohl manche Sorten Trockenheit und Wärme lieben, etwa Steinpilze oder der ­giftige Satansröhrling.

Wir hatten Glück mit seinem ­geniessbaren Doppelgänger, dem Hexenröhrling. War lecker.

Ja, den sollten Sie allerdings erst nach einer speziellen Rüstanweisung essen.

Okay . . .

Auf dem Kontrollschein ist von 20 Minuten abbrühen die Rede. Die Meinungen für die Zubereitung gehen aber selbst unter Fachleuten weit auseinander.

Wann gibt es wieder mehr Pilze – ­sobald es geregnet hat?

Dieses Jahr war so trocken, da dauert es nach Regen mindestens eine Woche, bis sich die Pilze wieder zeigen. Es gibt Ausnahmen wie beispielsweise Pilze am Totholz, die erholen sich rascher.

Welcher Pilz wird am häufigsten in die Kontrolle gebracht?

Am häufigsten Spätherbstpilze wie der Mönchskopf oder die Herbsttrompete (Totentrompete soll ihr man ja nicht mehr sagen). Oder der Hexenröhrling, den Sie gefunden haben.

Manche Laien sammeln nur die gleichen zwei, drei Sorten, dafür gehen sie nicht zur Kontrollstelle. Finden Sie das fahrlässig?

Wenn jemand seine Sorten kennt: nein. Solche Sammler gibt es viele. Morcheln beispielsweise erkennt man schnell einmal. Das Wichtigste ist: Wenn Sie sich nicht sicher sind, dann essen Sie den Pilz auf keinen Fall! Wer ihn mir stattdessen vorzeigt, lernt etwas. So habe ich schon einigen Menschen etwas beibringen können – auch wenn ich damit meine Kundschaft dezimiert habe.

Bringen manche Anfänger Körbe voller unbestimmter Pilze mit?

Das kann vorkommen. Das wahllose Sammeln verstösst allerdings gegen das Pilzschutzverordnungsgesetz: Der Sammler darf nur ihm bekannte Arten pflücken. Wenn Sie einen Pilz nicht kennen, können Sie mir ein junges und ein erwachsenesExemplar davon mitbringen statt ein Dutzend davon.

Sie bringen sicher stets volle Körbe mit nach Hause.

Ich fotografiere viel und nehme längst nicht jeden Pilz mit. Besonders wenn ich einen Pilz nicht kenne, mache ich ein Bild und suche in der Fachliteratur danach. Und wenn ich da keinen Erfolg habe, wende ich mich an den Verein für Pilzkunde in Winterthur.

Der passionierte Pilzsammler hat seine Lieblingsstellen, die er niemandem verrät – richtig?

Das ist richtig. Auch ich posaune nicht heraus, wo ich viele Herbsttrompeten oder Steinpilze gefunden habe.

Der Sammler geniesst und schweigt. Und wenn sich zwei im Wald begegnen: Sind sie sich Konkurrenten oder Kollegen?

Na, dann hat man schon ein kollegiales Verhältnis. Man tauscht Erfahrungen aus, etwa zu den Wetterbedingungen.

Welchen Ratschlag geben Sie dem Anfänger?

Ich gebe keine Empfehlungen mehr ab, nachdem ich ein paarmal auf die Nase gefallen bin. (lacht) Pilze machen, was sie wollen. Wenn mich jemand fragt, ob die Saison gut werde, kann ich nur sagen: Gehen Sie in den Wald nachschauen.

Wo ein Steinpilz ist, sind auch andere Steinpilze?

Ja. Steinpilze sind ausgesprochen gesellige Lebewesen. Das gilt allerdings nur für bestimmte Pilzarten und lässt sich nicht verallgemeinern.

Soll ich meine Pilze ganz ­pflücken oder abschneiden?

Drehen Sie den Pilz vorsichtig und vollständig heraus, danach decken Sie das Löchlein im Boden zu. Falls sich der Pilz als verwurmt oder faulig erweist, legen Sie ihn so hin, dass die Sporen produzierenden Organe, etwa die Lamellen, nach unten zeigen. So können neue Pilze wachsen.

Ihr Lieblingsgericht?

Am liebsten habe ich meine Pilze in der Sauce. Die Herbsttrompete beispielsweise ist ein ausgezeichneter Würzpilz zu einem Rehpfeffer. Steinpilze und Eierschwämmli verwende ich in einem Risotto.

Pinseln, bürsten oder waschen?

Möglichst nicht waschen, Pilze saugen sich schnell voll.

Was ist zu tun, wenn ich Verdacht auf eine Vergiftung habe?

Sie müssen die Pilze kennen, die Sie in die Pfanne geben, sonst kann es lebensgefährlich werden. Bei ernstem Verdacht gehen Sie zum Arzt, er zieht dann einen Experten bei. Hilfreich ist es, wenn Sie Pilzreste vom Rüsten vorweisen können. Brechen Sie aber nicht in Panik aus, sonst steigern sie sich in eine Pseudopilzvergiftung hinein und bekommen sowieso Durchfall.

(Der Landbote)