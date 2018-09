Roger Jung ist Gemeindepräsident

Der 44-jährige Roger Jung (parteilos) erhielt mehr als doppelt so viele Stimmen wie sein nächster Verfolger, Dieter Brunschweiler (parteilos), und erreichte das absolute Mehr deutlich. «Ich bin überwältigt und hätte niemals erwartet, dass ich es im ersten Wahlgang schaffe», sagt Roger Jung. Die Verwaltung von Gachnang sei sehr gut aufgesellt und er wolle dafür sorgen, dass dies so bleibt. Roger Jung folgt auf Matthias Müller, der nach 21 Jahren zurücktritt. Die Amtsübergabe erfolgt am 1. Juni 2019.

Roger Jung ist seit 14 Jahren als Verwaltungsleiter tätig: zuerst neun Jahre in Hagenbuch, seither in Rickenbach. So pendelte er am Wahltag zwischen beiden Gemeinden hin und her und sagte: «Ich hoffe, das ich mich bald noch ein bisschen hinsetzen und die Sonne geniessen kann». In Gachnang wohnt Jung seit 17 Jahren. Nun wird er die Gemeinde präsidieren. «Ich will die Bevölkerung stärker in Entscheide einbinden», sagt Jung. Workshops könnten bei grösseren Projekten eine Möglichkeit sein.

Mit Roger Jung hat Gachnang den Kandidaten gewählt, der als letztes ins Rennen stieg. Im Kanton Thurgau ist das Amt des Gemeindepräsidenten ein Vollzeitjob. Vor den Wahlen trifft eine Findunskomission eine Vorauswahl. Auch Roger Jung wurde von der Komission interviewt, zog seine Kandidatur aber zuerst zurück, weil er den Eindruck hatte, dass es zu viele Kandidierende gäbe. Später liess er sich dann trotzdem als Kandidat aufstellen.

«Ich habe von den Leuten gehört, dass ich authentisch und fachkompetent herübergekommen bin», sagt Jung. Auch der unterlegene Dieter Brunschweiler denkt, dass Roger Jungs Erfahrung in der Verwaltungsarbeit für seine Wahl ausschlaggebend gewesen sei. Etwas, das der 46-jährige Teilhaber eines KMU im Immobilienbereich nicht mitbringt. «Dass ich in Gachnang sehr gut vernetzt bin, hat wohl nicht gereicht», sagt Brunschweiler. Er sei enttäuscht, wünsche Roger Jung aber alles Gute. Abgeschlagen war derweil Martin Schwager (EVP), der zuvor zehn Jahre lang die Gemeinde Unterstammheim präsidierte.

Zusätzlich zum Gemeindepräsidium wählte Gachnang den Gemeinderat. Alle Bisherigen wurden wiedergewählt. Neu dabei sind Daniel Widmer (FDP) mit 793 Stimmen und Karin Hollenstein (parteilos) mit 588 Stimmen. Sie ersetzen die zurückgetretenen Fritz Stettler und Andrea Waltenspül. Chancenlos war Marco Rüegg (GLP), der nur 120 Stimmen erhielt.

Der 35-jährige Immobilienfachmann Daniel Widmer interessiert sich für das Sozial- oder das Baudepartement. Karin Hollenstein würde das Baudepartement bevorzugen. Die 52-jährige ist die Präsidentin des Ortsvereins Oberwil und arbeitet bei einer Versicherung. (Landbote)