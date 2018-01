Salt will Mobilfunk-Antenne beim Bahngleis ausbauen

Die Antenne auf dem Gelände des Edelstahlherstellers Hertsch im Nordosten Islikons ragt rund 30 Meter in die Höhe. Trotzdem fällt der metallerne Mast im Industriequartier neben den Bahngleisen und der Hauptstrasse nur wenig auf. Doch nun steht die Antenne wieder im Fokus. Ihre Leistung soll vergrössert werden, auf der Gemeindeverwaltung in Gachnang liegt derzeit das Baugesuch des Mobilfunkanbieters Salt auf. Laut diesem soll die bestehende Antenne ersetzt werden und mit zwei zusätzlichen Richtfunks erweitert werden. Salt-Pressesprecher Benjamin Petrzilka sagt: «Die Antenne wird einerseits mit der aktuellsten 4G-Technologie ausgerüstet, welche schnellere Datenübertragungsraten ermöglicht.» Andererseits werde sie mit zusätzlichen Frequenzen aus den tieferen Bändern bestückt, was die Netzwerkabdeckung insbesondere in Gebäudeinneren verbessere. Der Umbau wird auf rund 30 000 Franken geschätzt.

«Beim Mobilfunk geht die grösste Strahlung für den Menschen von den Mobiltelefonen aus.»Benjamin Petrzilka Pressesprecher Salt

Rund 15 Jahre steht die Antenne bereits im Industriequartier von Islikon. In dieser Zeit hat sie nicht für Kopfschmerzen oder dergleichen ausgelöst. «Ich habe keine von negativen Auswirkungen von der Antenne wahrgenommen», sagt etwa Bauleiter Roland Feuerstein von der benachbarten Rykart Gerüstbau AG. Auch Martin Kübler, Betriebsleiter der Hertsch AG, hat nie Beschwerden zu vermelden gehabt oder diesbezüglich etwas von seinen Mitarbeitenden gehört. Mobilfunkanbieter Salt sind ebenfalls keine Beschwerden bekannt.

Strahlungswerte eingehalten

Durch den Ausbau erhöht sich in Zukunft die Sendeleistung der Antenne. Petrzilka weist darauf hin, dass die Grenzwerte für Mobilfunkstationen in der Schweiz zehnmal strenger seien, als jene der Weltgesundheitsorganisation. Der Standort in Islikon ist ein sogenannter Ort mit empfindlicher Nutzung. Damit sind Orte gemeint in denen sich Menschen während längerer Zeit aufhalten. Die Feldstärke darf in diesen Bereichen fünf Volt pro Meter nicht übersteigen. In Islikon läge der Höchstwert nach dem allfälligen Ausbau bei 4,99 Volt pro Meter. «Dabei handelt es sich um einen Wert, bei dem bereits Reserven eingebaut wurden, um negative Auswirkungen auf die Gesundheit gänzlich ausschliessen zu können», sagt Petrzilka. Der gemessene Wert sei erfahrungsgemäss tiefer als der berechnete Wert. Das Bundesamt für Umwelt hält die Grenzwerte für Mensch und Tier für ausreichend. «Die Forschung hat bislang keine gesundheitsschädigenden Wirkungen durch Mobilfunkanlagen nachgewiesen», sagt Petrzilka. Die grösste Gefahr beim Mobilfunk gehe zudem von den Mobiltelefonen aus: «Je grösser die Distanz der Antenne zum Nutzer, desto stärker ist die nötige Sendeleistung der Mobiltelefone und somit die davon ausgehende Strahlung.» (gab)