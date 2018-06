Schafbauer wegen Tierquälerei verurteilt

Die Viehweide im Bezirk Winterthur stand seit vier Wochen leer, nachdem der Bauer seine Schafe im Mai 2017 weggebracht hatte. Den mobilen Weidezaun liess er allerdings ohne Stromzufuhr stehen. Darin verfing sich schliesslich ein Rehbock, indem das Tier sein Haupt und seine Hörner im Zaungeflecht verstrickte und sich unlösbar verhedderte. Der durch Dritte herbeigeholte Jagdaufseher erlöste den Rehbock nach erfolglosen Befreiungsversuchen mit einer Schusswaffe.

Dadurch hat sich der Schafbauer mittleren Alters schuldig der vorsätzlichen Tierquälerei gemacht, befindet die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland. In einem mittlerweile rechtskräftigen Strafbefehl büsst sie den Mann mit 300 Franken und auferlegt ihm die Verfahrenskosten in Höhe von 1000 Franken. Eine Geldstrafe über 1800 Franken (60 Tagessätze à 30 Franken) muss er nicht bezahlen, wenn er sich in einer zweijährigen Probezeit nichts mehr zuschulden kommen lässt.

Schafbauer war vorgewarnt

Was nach einem unglücklichen Unfall tönt, ist gemäss der Staatsanwaltschaft ein Vergehen gegen das Tierschutzgesetz. Mit dem Aufstellen des Weidezauns, eines sogenannten Flexinet-Zauns, «auf offenem Felde in unmittelbarer Nähe zu einem Waldgebiet schuf der Beschuldigte eine abstrakte Gefahr für Wildtiere», lautet die Begründung.

Der Bauern, der auf eine Einsprache gegen den Strafbefehl verzichtet hat, wusste um diesen Umstand: Das kantonale Veterinäramt hatte ihn zuvor mündlich wie schriftlich auf die Pflicht zur Entfernung nicht benutzter Schafzäune hingewiesen. Dabei ist er über die Gefahr für Wildtiere informiert worden, sollte er Weidezäune stehen lassen. (jig)