Schneckenfarm sucht Geldspender

«Psst, wir müssen ganz leise sein! Hier auf der Schneckenfarm sind ganz viele Schnecken im Winterschlaf», sagt Armin Bähler in einem Video, das die verschneiten Anlagen in Elgg zeigt. Das Filmchen ist Teil der Crowdfunding-Kampagne, die Farmleiter Bähler Anfang Woche auf der Plattform Wemakeit.com lanciert hat. Das Ziel sind 55000 Franken, in knapp einem Monat soll das Geld zusammenkommen.

«Man kann eigentlich nur gewinnen, habe ich mir gedacht», erklärt Bähler seine Motivation für die Kampagne. Finden sich nicht genügend Spender, erhält die Farm kein Geld, verlieren tut sie aber auch nichts. Gebraucht werden die Spenden unter anderem, um die bestehende Freiland-Schneckenzucht-Anlage zu renovieren, ein Dach über dem Jungtiertisch zu bauen und den Sitzplatz des Restaurants zu sanieren.

Das Crowdfunding decke, falls es überhaupt zustande kommt, nur einen Teil der ganzen Investitionssumme, sagt Bähler. Weshalb bezahlt die Farm nicht die ganze Renovation? «Wir hatten nie derart hohe Rückstellungen, und Banken stellen hohe Anforderungen», sagt Bähler. Er habe deshalb ausprobieren wollen, ob sich auf diesem Weg Unterstützer finden liessen. «Die Schneckenfarm weckt Emotionen und hat durchaus einige Fans.»

«Nach 15 Jahren Pionierarbeit Schneckenzucht in der Schweiz, Verarbeitung und Verkauf können wir sagen: Wir wissen, wie es funktioniert! Wir stehen 100 Prozent hinter den Weinbergschnecken und möchten nun die Zukunft der Schneckenfarm für die nächsten Jahre sichern», heisst es auf der Webseite der Kampagne.

Leere Schneckenhäuser

Zwei Monate lang habe er sich dahintergeklemmt, um das Projekt aufzugleisen, sagt Bähler. Auch einen Businessplan habe er erstellt, damit potenzielle Spender sehen, wofür ihr Geld verwendet werden soll. Spenden kann man Beträge von 50 Franken bis 40000 Franken. Wie bei Crowdfunding-Projekten üblich, gibt es für jede Spende ein kleines Geschenk. Diese reichen von Dankeskarte und Kaffee über leere Schneckenhäuser bis hin zu einem eigenen Parkplatz auf der Farm. Am 18. Februar organisiert Bähler zudem einen Informationsabend, an dem Interessierte eine Woche vor Ablauf der Kampagne noch einmal einen vertieften Einblick in die Arbeit auf der Schneckenfarm erhalten können. (Landbote)