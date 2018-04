Wenn ihre Ausstrahlung mit ihrem Hobby, dem Biken, zu tun hat, müsste man es zur Therapie erklären. Susan Schefer ist gewinnend, sympathisch, entspannt. Und dazu braun gebrannt. Die 49-Jährige aus Bänk (Dägerlen) leitet seit Anfang 2017 zusammen mit ihrem Mann und Sohn die Swiss Bike School, die älteste Mountainbike-Schule der Schweiz. Sie arbeitet daneben noch 50 Prozent bei der AXA als Verkaufs-Supporterin, er ist seit diesem Jahr zu 100 Prozent für die Schule tätig.

«Wir Bike-Lehrer haben hier eine wichtige Vorbildfunktion»



Der 23-jährige Sohn kümmert sich um Marketing und Kommunikation und gibt ebenfalls Kurse.Susan Schefer ist selber eher spät zu diesem Sport gekommen. Vor sieben Jahren erst hat sie damit angefangen, davor fuhr sie Rennvelo. Schefer widerspricht dem Klischee, dass Biken etwas für Draufgänger ist. «Wenn man die Technik beherrscht, ist das Risiko beim Biken kalkulierbar.»

«Schnell fahren ist einfach»

Technik, das heisse hier vor allem Geschicklichkeit und Balance sowie die Fähigkeit, auch langsam fahren zu können. «Schnell fahren ist einfach», sagt Schefer und lacht. Die Kurse ihrer Bike-Schule finden jeweils am Wochenende statt, dauern vier Stunden und kosten 90 Franken.

Treffpunkt ist immer ein lokaler Velohändler, in Winterthur zum Beispiel das Radwerk auf dem Lagerplatzareal. Es gibt gemischte Kurse, aber auch solche nur für Frauen. «Frauen unter sich sind einfach weniger gehemmt, sie trauen sich eher mal was zu sagen oder auszuprobieren», sagt Schefer.

«Wichtige Vorbildfunktion»

Die Schweiz bezeichnet Schefer als «Biker-Paradies». Gerade im Gegensatz zu Deutschland und Österreich dürfe man hier praktisch überall fahren, natürlich mit der gebotenen Rücksicht. Ihre Schule vertritt einen strikten Verhaltenskodex, abgeleitet von den internationalen Mountainbike-Regeln. Dazu gehört, dass man nur auf bezeichneten Wegen fährt, dass man rücksichtsvoll ist, Vortritt gewährt und möglichst keine Spuren hinterlässt. «Wir Bike-Lehrer haben hier eine wichtige Vorbildfunktion», sagt sie.

Im Zentrum steht für Schefer, dass sich alle gegenseitig respektieren, die sich im Wald und in den Bergen aufhalten. «Das ist nicht anders, als sonst im Leben.»

Auch Kurse für E-Bike-Fahrer

Unterdessen unterrichten 40 Personen verteilt auf die ganze Schweiz für die Swiss Bike School. «Das ist gerade auch für unsere Akzeptanz in den verschiedenen Wald- und Berggebieten wichtig», sagt Schefer. Die «Teacher», wie die Lehrer der Bike School genannt werden, hätten einen lokalen Bezug und könnten sich besser für die Anliegen der Biker einsetzen. «Wie wir ankommen, hängt immer sehr von den Persönlichkeiten vor Ort ab.»

Dass auch Biker mit E-Antrieb in den Bergen unterwegs sind, findet Schefer grundsätzlich eine gute Sache. «So haben auch Menschen mit körperlichen Gebrechen die Möglichkeit, in die Berge zu kommen und das richtige Bike-Feeling zu haben.» Gleichzeitig sei es mit einem E-Bike umso wichtiger, technisch auf der Höhe zu sein. So führt Swiss Bike School auch E-Bike-Kurse durch für Unternehmen, die mit Elektrovelos arbeiten.

(Der Landbote)