Schweiz gehört nicht zur digitalen Weltspitze

Wer umzieht, muss nicht nur packen und Kisten schleppen, sondern sich auch mit der Bürokratie herumschlagen. Etwa um den Wohnsitz zu ändern. Bisher musste man dazu an den Schalter. Mit «eUmzugCH» funktioniert das nun auch online. In den Kantonen Zürich, Zug, Uri, Aargau, Appenzell Ausserrhoden und Schwyz ist die Software bisher eingeführt worden.

Bis Ende 2019 sollen alle Kantone dieses System eingeführt haben, das auch zu weniger Aufwand in den Verwaltungen führt. Ein weiteres Projekt ist eMwst, die elektronische Mehrwertsteuerabrechnung für Firmen, die ebenfalls ohne Papierberge eingereicht werden kann.

Die meistgenutzte elektronische Anwendung ist indes die Steuererklärung am Computer. Laut einer nationalen Studie von 2017 haben 64 Prozent aller Personen in der Schweiz die Steuern schon einmal elektronisch ausgefüllt.

E-ID frühestens Ende 2020

Doch in internationalen Studien, in den denen die E-Government-Leistungen der Länder verglichen werden, schliesst die Schweiz nicht gut ab. Die Uno platzierte sie 2016 nur auf Rang 28. Im «World Digital Competitiveness Yearbook» der Lausanner Business School IMD landet die Schweiz zwar insgesamt auf Platz fünf, in Sachen E-Government aber abgeschlagen auf Rang 27, bei der E-Partizipation, dem elektronischen Austausch von Bürger und Regierung, gar nur auf Rang 51.

Ein wichtiges Instrument, das der Schweiz im internationalen Vergleich fehlt, ist der digitale Identitätsausweis (E-ID). Mit diesem kann man sich online identifizieren lassen und so beispielsweise einen Strafregisterauszug, eine Wohnsitzbestätigung oder den Kauf von Konzerttickets erleichtern.

Der Bundesrat will die E-ID. Am 1. Juni hat er mitgeteilt, dass der Staat die Identitäten prüfen, die technische Lösung jedoch von privaten Anbietern stammen soll. Den Entwurf zum «Bundesgesetz über elektronische Identifizierungsdienste» hat der Bundesrat Anfang Monat zugunsten des Parlaments verabschiedet. Der Bund rechnet, dass es frühestens Ende 2020 in Kraft tritt.

Wenige Ressourcen

Hängig ist auch noch eine Motion des Zürcher GLP-Nationalrats Thomas Weibel. In dieser forderte er im letzten Dezember den Bundesrat auf, «die nötigen Gesetzesänderungen vorzuschlagen, damit in allen Bereichen durchgängig elektronische Behördenleistungen möglich sind».

Zwar unterstützt der Bundesrat das Anliegen, empfiehlt die Motion jedoch zur Ablehnung. Er will das Ziel «primär auf dem bewährten kooperativen Weg» verfolgen. Weil der Bund nicht die Kompetenz habe, den Kantonen und Gemeinden verbindliche Regelungen vorzuschreiben, sei die «bestehende interföderale Zusammenarbeit» wichtig.

Als weiteres grosses Hindernis wird in der nationalen Studie der Mangel an «verfügbaren personellen und finanziellen Ressourcen» genannt. Bei den Kantonen sieht es noch am besten aus: Etwas mehr als die Hälfte stellt fürs E-Government mindestens eine 50-Prozent-Stelle zur Verfügung.

Beim Bund ist es weniger als ein Drittel. Am schlechtesten sieht es bei den Gemeinden aus: Knapp die Hälfte stellt wöchentlich weniger als fünf Arbeitsstunden zur Verfügung. 43 Prozent der befragten Gemeinden haben die Frage nicht beantwortet.

(Der Landbote)