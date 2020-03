Schweizer Heimatschutz verzögert den Baustart des neuen Dorfzentrums

Im Sommer 2018 wollte die Genossenschaft Zentrum Löwen das gleichnamige Restaurant ursprünglich abreissen. So wäre Platz für zwei Neubauten entstanden, die das neue Dorfzentrum von Ellikon an der Thur bilden sollten.

Doch die Genossenschaft änderte die Pläne, erhöhte die Anzahl der geplanten Wohnungen von 16 auf 18. Zudem waren ein Volg-Laden, ein Bistro und drei kleinere Gewerberäume vorgesehen sowie eine unterirdisches Parkhaus. Der Abriss des Löwen war neu auf Ende 2019 geplant.

Doch das einstige Restaurant steht immer noch. Die erneute Verzögerung hat diesmal mit dem Schweizerischen Heimatschutz zu tun, wie auf Nachfrage zu erfahren ist. Weitere Details lassen sich weder dessen Präsidenten Martin Killias, dem Gemeindepräsidenten Martin Bührer noch dem Genossenschaftspräsidenten Peter Fischer entlocken. Beim Anblick des Löwen fällt aber auf, dass ein Teil des Fassadenverputzes abgetragen wurde, darunter kommen massive Holzbalken zum Vorschein. Ob sie vielleicht etwas mit der Verzögerung des Baustarts zu tun haben?

Klar ist nur: Da der Gemeinde Ellikon an der Thur ein gesetzlich vorgeschriebenes kommunales Schutzinventar fehlt, mussten in den letzten Monaten Gutachten über die Schutzwürdigkeit des ehemaligen Restaurants Löwen erstellt werden. Ansonsten hätte man dessen Schutzwürdigkeit schon früher abgeklärt. In den nächsten Jahren will die Gemeinde denn auch ein solches Inventar erstellen lassen.

«Auf gutem Weg»

Man sei in einen konstruktiven Prozess mit der Gemeinde involviert, heisst es seitens des Heimatschutzes. «Im Moment gibt es nichts Konkretes dazu zu sagen», sagt Gemeindepräsident Bührer. Er sei aber der Meinung, auf einem guten Weg zu sein und betont die Wichtigkeit eines Dorfzentrums für die Gemeinde: «Es würde ein massiver Mehrwert geschaffen.» Auch in Anbetracht der neuen Überbauung Bruggwisen.

Bührer erwartet bis Mitte April klarere Resultate aus den Gesprächen. Eine Anpassung des Bauprojekts wäre unter Umständen möglich. «Was das genau bedeuten würde, weiss ich heute allerdings noch nicht», sagt Bührer. Solange die genaue Planung nicht geklärt ist, kann auch Genossenschaftspräsident Fischer keine Angaben zur Finanzierung oder einem möglichen Baubeginn machen.