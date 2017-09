Seifenkisten mit Blaulicht

Mehrere Hundert Personen haben sich am Samstag entlang des Andelfinger Mühlebergs versammelt. Mit Schirmen bewaffnet trotzten sie dem strömenden Regen und feuerten lauthals die mit Blaulicht vorbeirasenden, bunt gestalteten Seifenkisten an. Auch als kurz vor 17 Uhr das letzte der 21 Holzgefährte in den zweiten Lauf startete, war das mittlerweile durchnässte Publikum immer noch bester Laune. So hat es dann auch das Heimteam aus Andelfingen noch würdig empfangen – mit grossem Applaus, einer Nebelmaschine und zwei farbigen Rauchbomben.

Idee entstandin Ostdeutschland

Die Organisatoren – allesamt Mitglieder der Andelfinger Feuerwehr – dürften mit der Erstaustragung ihres Rennens also durchaus zufrieden sein. «Wir haben für den Anlass extra den Verein Feuerkiste gegründet», sagt der Medienverantwortliche Reto May. Die Idee eines Seifenkistenrennens für Blaulichtorganisationen sei auf der Rückreise von einer Jubiläumsfeier in Ostdeutschland entstanden. «An diesem Fest fand ebenfalls ein Seifenkistenrennen statt, allerdings im Miniformat», erinnert sich May. So entschieden sich die Andelfinger, ein eigenes Rennen auf die Beine zu stellen.

Dafür mussten sie zuerst eine Strecke festlegen. «Wir wollten das Zielgelände in der Nähe des Feuerwehrdepots einrichten. Da der Mühleberg der einzige Hügel in der Umgebung ist, war von Anfang an klar, dass dort der Start sein soll», sagt May. Die Strecke beinhaltet auch ein Flachstück, wo jeweils ein Duo den Fahrer für einige Meter anschieben musste. Auch am Start waren zwei «Anschieber» platziert. «Bei der Feuerwehr ist das Teamwork eben wichtig», meint May.

Die Regeln habe man grösstenteils aus dem Internet übernommen. Das Internet war für die Organisatoren auch ein Planungsinstrument. So hat May viele Teilnehmer via Facebook auf den Event aufmerksam gemacht. Das Rahmenprogramm der Veranstaltung sei in der Planungsphase stetig gewachsen: «Anfangs wollten wir nur das Rennen und ein Festzelt organisieren, doch in jeder Vereinssitzung kamen neue Ideen hinzu.» So zum Beispiel die Oldtimer-Ausstellung, die man parallel zum Rennen auf der Wiese vor dem Feuerwehrdepot begutachten konnte. Diese beinhaltete Feuerwehrautos aus den 1960er- bis 1980er-Jahren, die sich heute in Privatbesitz befinden. Noch weiter in die Vergangenheit führte man die Zuschauer mit der Pausenshow. Dafür inszenierten die Veranstalter einen Brand an einer Holzhütte, den dann Mitglieder der Bülacher Feuerwehr mit einer fast schon antik wirkenden Handspritzpumpe gelöscht haben. Zum Vergleich folgte ein Einsatz der Andelfinger Feuerwehr nach heutigem Standard.

Promille 118 vor Cool-Runnings

Das eigentliche Rennen fand in zwei Läufen statt. Um zu gewinnen, musste man nebst einer guten Gesamtzeit auch eine möglichst kreativ gestaltete Kiste vorweisen können. Dies haben die Feuerwehrleute vom Verband für Wetziker Ortsvereine am besten gelöst. Die Jury bewertete ihre Kiste mit 61 Punkten als die ausgefallenste. Die schnellste Zeit erzielte die Gruppe Promille 118 von der Würenlinger Feuerwehr mit 193,38 Sekunden, dicht gefolgt vom Team Cool-Runnings, ebenfalls aus Würenlingen. In der Gesamtwertung siegte jedoch die Basler Berufsfeuerwehr, was sie wohl vor allem ihrer schnellen Zeit von 198,88 Sekunden zu verdanken hat. Das bessere der beiden Andelfinger Teams erreichte den guten fünften Gesamtrang. (Der Landbote)