Seuzacherin will mit DSDS zum Superstar werden

Schon bevor Dianete Celmira Da Silva Gouveia Martins vor die Jury von Deutschland sucht den Superstar (DSDS) kam, sorgte sie für Verwirrung. Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo waren von den vielen Namen der 28-jährigen Seuzacherin überfordert.

Nach kurzem Namenstraining mit den Juroren konnte Da Silva mit ihrem vorbereiteten Song «Respect» von Aretha Franklin loslegen. «Im Soul und Gopsel fühle ich mich zuhause», sagte sie am Montag am Telefon. Deshalb wolle sie auch im Recall mit ähnlichen Stücken trumpfen. Da Silva hat es nämlich in die nächste Runde geschafft, obschon sie ein Nein von Pietro Lombardi einstecken musste.

Kritik nimmt die junge Sängerin jedoch gerne an. «Ich habe kein Problem damit, wenn sie angebracht ist.» Denn selbst war die gebürtige Angolanerin nicht vollends zufrieden mit ihrem Auftritt. Deshalb sei auch die Rückmeldung von Xavier Naidoo gerechtfertigt gewesen. «Er hat es auf den Punkt gebracht.» Sie könne zwar singen, er sei aber noch nicht zufrieden, so das Urteil des Juroren.

Gleich wiedererkannt

Da Silva ist ein grosser Fan des deutschen Sängers: «Es war so cool, vor Xavier Naidoo singen zu dürfen.» Er meinte, dass er Da Silva als Sängerin respektieren würde. «Wenn ein so grosser Künstler das sagt, dann ist das schon eine Ehre.»

Bereits kurz nach der Ausstrahlung der Folge am Samstagabend spürte die 28-Jährige Auswirkungen des TV-Auftritts. Sie ging mit einer Kollegin aus, als jemand auf sie zu kam und sie ansprach: «Hey, bist du nicht gerade bei DSDS im Fernsehen gekommen?» Auch auf der Strasse winken ihr jetzt manchmal Leute zu. «Viele meiner Freunde haben mir gleich geschrieben.»

Denn zuerst hat Da Silva niemandem von ihrem Casting-Vorhaben erzählt. «Es war mehr eine spontane Entscheidung, als ein fester Entschluss.» Als in Winterthur die Vorausscheidungen stattfanden, war die Seuzacherin per Zufall auch in der Stadt. «Eigentlich wollte ich mit einer Kollegin etwas Essen gehen.» Dann habe sie sich dafür entschieden, einfach vorzusingen.

Die Unterstützung ist gross

«Ich konnte erst gar nicht glauben, dass ich weiterkam», sagt Da Silva. Auch jetzt ist der Trubel um ihre Person noch etwas ungewohnt für sie. «Es ist wirklich viel los.» Wenn sie gerade nicht singt, arbeitet die gelernte Fachfrau Gesundheit bei der Spitex in Zürich.

Zum Casting am Bodensee haben sie zwei Kolleginnen und ihr Freund begleitet. Auch der Rest ihrer Familie steht hinter ihr: «Meine Eltern und Schwestern unterstützen mich, egal was ich mache.» Da Silva singt schon ihr Leben lang. Auch in ihrem Heimatdorf Seuzach, wo sie mit 10 Jahren von Angola hinzog, hat sie bei verschiedenen Musikprojekten mitgemacht und war in der Schülerband. «Ich wollte es einfach mal ausprobieren, bei einem Casting mitzumachen.»

Ans Gewinnen will sie noch gar nicht denken: «Ich nehme Schritt für Schritt.» Erstmal wolle sie den Recall überstehen. «Ich will der Jury noch mehr von der Wärme in meiner Stimme zeigen.» Vielleicht kann die junge Sängerin dann auch dem Juroren Pietro Lombardi ein Ja abgewinnen. (Landbote)