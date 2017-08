«Seuzis», kommt vor die Bühne und tanzt

Das «1. Seuzacher Open-Air» erinnert ein wenig an ein Picknick im Park oder ein Dorffest. Die Besucher sitzen in Gruppen auf der Rietacker-Wiese, unterhalten sich, essen, trinken und geniessen die Nachmittags- und Abendsonne. Dabei lassen sie sich von den Bands auf der Bühne unterhalten. Die Atmosphäre hat Charme.

Die Kinder spielen auf der Hüpfburg oder machen erste Erfahrungen bei der Kinder-Feuerwehr. Vom kleinen Miniatur-Feuerwehrauto aus mit echter Wasserspritze wässern sie eine Haus-Attrappe. Der Anlass bietet für alle Altersgruppen etwas. Und vor allem kommen die Musik-Liebhaber von Hip-Hop, Country-Blues über Jazz bis Rap und auf ihre Kosten. Mit dabei st etwa die in der Region bekannte Seuzacher Gruppe «Flashdigger». Als es nach Einbruch der Dunkelheit etwas fröstelig wird, heizen die Bands dem Publikum so richtig ein.

Ein junges Team

Das sechsköpfige, jugendliche Organisationskomitee hat sein erstes Open-Air erfolgreich auf die Beine gestellt. «Es ist eine tolle Erfahrung und ein cooles Gefühl, wenn man als Konzertveranstalter die Leute mit Musik glücklich machen kann», sagt der 17-jährige Präsident des Organisationskomitees (OK), Nicolas Hollenstein.

Alle Mitglieder des OKs sind Lehrlinge und noch nicht volljährig. Trotzdem übernahmen sie Verantwortung für ein grosses Projekt. Zwischendurch habe es zwar Enttäuschungen gegeben, etwa wenn eine Band nach einer Zusage wieder absagte. «Das alles zu meistern, mit einem festen Terminplan im Nacken, war nicht immer einfach. Doch wir sind an diesen Aufgaben gewachsen», meint Hollenstein.

Während des Open-Airs ist jedes OK-Mitglied zuständig für ein Ressort, sei es für Technik und Ton, Getränke-Bar, Grill oder VIP-Bereich. «Das war für uns eine grosse Herausforderung, da wir so etwas noch nie gemacht haben», sagt Hollenstein. Doch immerhin konnte das OK während der 9-monatigen Vorbereitungszeit und während des Events auf die Unterstützung der Jugendfachstelle Seuzach (JFS) zählen.

«Wir haben organisatorisch mitgewirkt und die vertraglichen Angelegenheiten geregelt, sagt Kim Reinhard von der JFS. Ziel sei es aber, dass die jugendlichen Konzertveranstalter das Open-Air im kommenden Jahr alleine stemmen. «Beim nächsten Open-Air sollen die Mitarbeiter der JFS den Organisatoren nur noch im Hintergrund zur Seite stehen», sagt Elisa Simcik, Leiterin der offenen Jugendarbeit Seuzach.

Es fehlten 2000 Franken

Die Veranstaltung war mit 8000 Franken budgetiert. Knapp 2000 Franken fehlten noch am Tag der Veranstaltung. «Mein grosser Wunsch ist, dass wir den Restbetrag noch zusammen bringen», sagt Hollenstein. Einen Teilbetrag hofft das OK mit der Festwirtschaft reinzuholen. Und auch eine Kollekte wird gesammelt. «Nach jedem Auftritt gehe ich mit dem beleuchteten Spendenkasten durch das Publikum und sammle», sagt Reinhard. Sollte doch noch eine Finanzierungslücke bleiben, habe das JFS eine Defizit-Garantie gegeben.

Erwartet hatte das OK rund 500 Besucher, gekommen sind jedoch nur rund 150. «Wir sind schon ein wenig enttäuscht, dass nicht mehr Leute da sind», gesteht Hollenstein. Aber leider fänden dieses Wochenende etliche Veranstaltungen in der Umgebung statt, wie das «Züri Open-Air». Bei der Festlegung des Veranstaltungstermins sei das noch nicht bekannt gewesen. «Wir haben aber auch zu spät mit der Werbung begonnen», räumt der OK-Präsident ein. Es habe Zeitverzögerungen gegeben bei Zusagen von Sponsoren und Bands, sodass der Werbe-Flyer verspätet in Auftrag gegeben worden war.

Die Resonanz aus der Seuzacher Bevölkerung sei aber durchwegs positiv. «Viele haben nicht erwartet, dass alles so professionell durchgeführt wird», meint Hollenstein. Das OK sei deshalb stolz auf diesen neuen Event im Dorf.

(Der Landbote)