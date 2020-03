Sie bringt Licht nach Tansania

Sonnenstrahlen scheinen durch das Glas des Wintergartens von Margrit Strässler und erhellen ihr Gesicht. Die 77-jährige Dinerterin, die in Oberwinterthur aufgewachsen ist, präsidiert den Verein Nuru Tansania, der sich um Hilfsprojekte kümmert. Nuru ist Swahili für Licht, im Fokus des Vereins stehen blinde Menschen.

Doch begonnen hat bei einer Safari vor rund 20 Jahren alles ganz anders. Ein Bekannter ihres vor drei Jahren verstorbenen Mannes Peter Strässler hatte sie auf eine Reise nach Tansania mitgenommen. Strässlers genossen die schönen Landschaften, die tollen Tiere und angenehmen Hotels. Gleichzeitig fehlte ihnen in der grossen Reisegruppe mit 21 Schweizern etwas: «Das Land, ich hatte danach keine Ahnung, wie die Leute dort leben.»

In Kleingruppe das Land entdeckt

Also folgte kurz darauf eine zweite Reise mit einer kleinen Gruppe. Der tansanische Fahrer Dietrich Komba, den sie bei der ersten Reise kennengelernt hatten, führte sie erneut im Land herum, man lernte sich und die Lebensverhältnisse der Tansanier auf dem Land immer besser kennen. Die Realität: Weder Strom noch fliessendes Wasser und ganz bescheidene Behausungen. Der Gedanke: Uns geht es ja so gut, wir könnten etwas tun.

Die Bewohner des Dorfes Loruvani im Norden Tansanias schlugen ein sogenanntes Kuh-Programm vor. Dabei wird einer armen Familie eine, meist trächtige, Kuh geschenkt. Nach der Geburt gibt die Kuh Milch, das Junge wird grossgezogen und einer anderen Familie übergeben. 50 Milchkühe konnte der eigens dafür gegründete Verein dank Spenden und mit Unterstützung der Kirchgemeinde Dinhard kaufen und übergeben. Die Verteilung lief über die dortige Pfingstkirche. «Das lief am Anfang eigentlich ordentlich», sagt Margrit Strässler.

Geld versickerte

Doch als Abmachungen nicht mehr eingehalten wurden und die tansanische Kirchgemeinde zusätzlich ein Schulgebäude mit Geldern aus der Schweiz «überteuert ausbaute», wurden sie skeptisch. «Wir waren sehr enttäuscht. Wir dachten, das seien Christen und denen könne man mehr vertrauen als etwa Politikern.» Auch Besuche beim Landesbischof und dem Anti-Korruptionsbüro brachte keine Erfolge, das Geld war versickert.

Die Konsequenz: Beim nächsten Projekt im Dorf, als es um eine Wasserversorgung für mehrere tausend Leute ging, arbeitete der Verein nicht mehr mit der Kirche, sondern direkt mit dem Dorf zusammen.

Zwei mal Glück gehabt

Die 2010er-Jahre waren bereits angebrochen, da bahnte sich ein neues Hilfsprojekt am Horizont an. In der Stadt Arusha existierte bereits der Verein Agape Blind Centre, der blinden Menschen ein Zuhause gab. Gründer war Dietrich Komba, der Fahrer der ersten Tansania-Safari, und sein Neffe Geofrey. «Die Mietwohnungen waren in einem miserablen Zustand und die sanitären Verhältnisse unhaltbar.»

Der Dinerter Verein konnte mit finanzieller Hilfe aus Österreich günstig 2,5 Hektaren Land ausserhalb der Stadt kaufen. Preis: 43'500 Franken. «Wir hatten wahnsinniges Glück», sagt Margrit Strässler. Und die Glückssträhne schien nicht zu enden: Der Verein kam mit einer liechtensteinischen Stiftung in Kontakt, die Gelder für Blindenprojekte in der dritten Welt spendete. «So erhielten wir 160'000 Dollar.»

Häuser und Kindergarten

Mit diesem Geld begann Peter Strässler, das neue Blindenzentrum in Nambala zu planen mit insgesamt vier Häusern. Diese sind jeweils viergeteilt, in jedem Viertel befinden sich eine Wohnung mit zwei Zimmern. Küche und Plumpsklo befinden sich ausserhalb in einem separaten Gebäude. Ein Kindergarten innerhalb des Zentrums nimmt die Kinder der Blinden und auch Nachbarskinder auf.

Das fertige Blindenzentrum, das Strässlers ermöglichten. Bild: Nuru Tanzania

2013 fand das grosse Einweihungsfest statt. Heute leben 60 Bewohnerinnen und Bewohner im Zentrum. Davon sind 22 Personen blind, der Rest ist sehend, der Grossteil davon Kinder. «Gemäss unseren Statuten muss jemand der Familie blind sein, um im Zentrum wohnen zu dürfen», erklärt Margrit Strässler. Wenn die sehenden Kinder erwachsen sind, müssen sie das kostenlose Zentrum verlassen. Dieses verfolgt übrigens trotz des christlichen Hintergrunds keinen missionarischen Zweck: «Alle Religionen sind willkommen.» Rund die Hälfte der Menschen in Tansania sind Christen (Katholiken, Reformierte und diverse Freikirchen), daneben lebt über ein Drittel gläubiger Muslime im Land, den Rest bilden sogenannte Animisten, also Anhänger von Naturreligionen.

Dramatisches erlebt

Ein- bis zweimal pro Jahr besucht Margrit Strässler das Blindenzentrum. Zuletzt anfangs Februar. In all den Jahren hat sie schon Dramatisches erlebt. Etwa jene Lage einer siebenköpfigen Familie, deren Mutter bei einem Überfall getötet wurde und der alkoholabhängige Vater sich anschliessend aus dem Staub machte. «Verschiedene Familien im Zentrum haben nun eines der Kinder bei sich aufgenommen und erhalten dafür eine kleine Vergütung vom Verein.»

Eines der Mädchen lernt nun Köchin, einer der Knaben will Maurer werden. Durch ein Legat aus der Region Winterthur werden die Ausbildungen bezahlt. «Was will ich mehr?», sagt die Dinerterin und strahlt übers ganze Gesicht.

Sowieso, das liebe Geld: Viele der Blinden in Tansania würden betteln. Um ihnen ein wenig Autonomie zu geben, legte man ihnen ans Herz, auf dem weiten Land beim Zentrum zu gärtnern. «Das klappte aber nicht wirklich.» Nur Vereinzelte hätten sich um die Flächen gekümmert. Vier interessierte Personen besuchten kürzlich einen Kurs über biologischen Anbau. Diesen bietet die Zürcher Stiftung Biovision im acht Busstunden entfernten Morogoro an. Ziel sei nun, einen Bio-Schaugarten im Zentrum aufzuziehen und die neuen Kenntnisse so weiterzugeben.

Winterthurerin unterstützt

Etwa 20 Mitglieder zählt der Dinerter Verein. Unterstützung hat Margrit Strässler in Tansania auch von einer ausgewanderten Winterthurerin: Bea Erb. Sie ist im Vorstand des tansanischen Vereins aktiv und betreibt eine Lodge für Touristen.

Das hilft, wenn die kulturellen Unterschiede wieder einmal im Wege stehen: «In Tansania sagt dir nie jemand, wenn etwas nicht gut ist.» Ein direktes Nein gebe es eigentlich nie. «Es heisst dann einfach: Oh, wir haben gerade kein Geld oder keine Zeit.» Ein weiterer Unterschied: Papier sei nicht so verbindlich wie hierzulande. «Am Telefon oder über Whatsapp kann man aber alles fragen.»

«Die Dinge fallen einem zu»

Das jährliche Budget des Schweizer Vereins beträgt rund 20 Millionen Tansania Schilling. «Das sind umgerechnet nicht einmal 10'000 Franken.» Viel Geld kostet etwa die medizinische Versorgung, eine funktionierende Krankenversicherung existiert nicht. Aber auch Beerdigungen seien teuer: «Ein Sarg, Essen für drei Tage und der anschliessende Transport des Leichnams zu den Verwandten müssen bezahlt werden.»

Erstaunlich, was eine erste Reise nach Tansania alles ausgelöst hat. Margrit Strässler glaubt nicht an Zufälle und zitiert ihren ehemaligen Chef in der Winterthurer Amtsvormundschaft, wo sie einst als Sekretärin arbeitete: «Die Dinge fallen einem zu.»

