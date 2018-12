Sie gestaltet die Zwischentöne

Man kennt Sie als recht experimentelle Jazzmusikerin, jetzt begleiten Sie ein besinnliches Adventskonzert in Elgg undElsau. Oder ist es doch nicht ganz so traditionell?

Vera Kappeler: Ich sehe mich nicht als reine Jazzpianistin, denn ich habe eine klassische Klavierausbildung. Auf dieser Basis improvisiere ich auch sehr gern, zum Beispiel nehme ich Schubert-Tänze oder ein Stück von Tschaikowsky und schaue, was die Zwischentöne sind. Davon inspiriert spiele ich dann. Auch am Adventskonzert mache ich Zwischenimprovisationen von dem, was der Chor singt. Dem komplex Auskomponierten etwas Flüchtiges gegenüberzustellen, ist das Spannende.

Wie kam es zur Zusammenarbeit mit der Dirigentin Hannah Lindner-Burkhard?

Wir sind alte Freundinnen aus der Studienzeit am Konservatorium Winterthur vor über 20 Jahren und kennen uns sehr gut. Schon damals haben wir gemeinsam musiziert, dann hatten wir eine Irish-Folk-Band – heute laden wir uns gegenseitig zu unseren Projekten ein.

Sie spielen nicht nur Klavier, sondern verschiedene, teilweise exotische Tasteninstrumente. Was macht für Sie die Faszination des Harmoniums aus, das Sie nach Elgg mitbringen?

Es ist ein «Bonsai-Harmonium» mit dreieinhalb Oktaven, ich nutze es für sphärische Klänge. Ich habe immer bedauert, dass das Klavier eher ein perkussives Instrument ist, bei dem der Ton verklingt, wenn man ihn angeschlagen hat. Deshalb sehnte ich mich nach einem «Luftinstrument». Über die schwedische Volksmusik bin ich auf das Harmonium gekommen. Die Tastatur ist gleich wie beim Klavier, man muss nur mit den Füssen Luft dazupumpen, aber diese Technik musste ich dazulernen. Seit 15 Jahren mache ich das schon. Es ist mein eigenes Instrument, das schnalle ich auf einen Wagen und reise damit.

Bei dem Programm handelt es sich um vorweihnachtliche Musik aus drei Jahrhunderten und in vier Sprachen. Welche Werke sprechen Sie besonders an?

Intuitiv am besten hat mir die zeitgenössische Komposition von John Rutter gefallen; es ist fast etwas kitschig, aber ich bin ein Fan dieser englischen Hymnen. Auch der Rachmaninow ist sehr süffig – alles, was mich auf der Herzebene anspricht, bleibt mir am meisten. Beeindruckt hat mich auch die Musik von Max Reger, eine Mischung aus verschroben und innig, sie ist sehr eigen.

Den Stücken ist gemeinsam, dass sie einen christlichen Hintergrund haben. Welchen Zugang haben Sie zu den Stücken, verbinden Sie Kindheitserinnerungen damit?

Bei «Stille Nacht» passiert das schon. Ich bin sehr katholisch ausgewachsen und bin viel mit meiner Grossmutter, einer einfachen bäuerlichen Frau, in die Kirche gegangen. Das hat mich fasziniert und geprägt. Ich gehe nicht mehr in den Gottesdienst, aber die Rituale der katholischen Kirche, eine Kerze anzuzünden, die Maria, die Farbe, die Opulenz – das spricht mich schon an. Auch die Erhabenheit, die aus den Kirchenbesuchern herausstrahlt, wenn sie die Mantras des Pfarrers nachsprechen. Ich habe heute eher eine Affinität zu einer feinstofflichen Ebene; eine Ahnung, dass es Kräfte gibt, die man nicht so benennen kann.

Vor zehn Jahren haben Sie den Förderpreis der Stadt Winterthur erhalten. Wie ist Ihre Beziehung zu Winterthur heute?

Seit sechs Jahren wohne ich in Graubünden, aber ich komme jede Woche nach Winterthur, zu meiner Unterrichtsstelle an der Prova. Der Musikschule bin ich als Lehrerin treu geblieben. Seit ich nicht mehr in Winterthur wohne, habe ich eine wärmere Beziehung zur Stadt. Das ist, glaube ich, nicht ungewöhnlich, dass man etwas wieder mehr schätzt, wenn man weg war: die alten Industrieanlagen mit den Gleisen, die schönen Ecken in der Altstadt, die Reinhart-Museen. Es hat einen geheimnisvollen Zauber – und natürlich habe ich einige Freunde dort.



AdventskonzertSamstag, 1. Dezember, 19.30 Uhr, ref. Kirche Elgg; Sonntag, 2. Dezember, 17 Uhr, ref. Kirche Elsau. Eintritt frei, Kollekte. (Der Landbote)