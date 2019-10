Sie tun sich für ein Pop-up zusammen

«To pop up» meint «plötzlich auftauchen». Heute, wo Ladenmieten steigen und Geschäftslokale leerstehen, ist der Ausdruck in Mode gekommen. Als Pop-ups bezeichnet man temporäre Restaurants, Läden und Märkte, die verwaiste Ladenräumen zeitweilig zu neuem Leben erwecken.

Auch in Seuzach steht ein Ladenlokal leer. Es lädt geradezu zum Aufpoppen ein. Es ist das Haus an der Stationsstrasse 33, wo bis Anfang 2017 die Töpferei Deinböck mit Laden einquartiert war. Das alte Haus, das vereinfacht gesagt zwischen Gemeindehaus und Zentrum Oberwis steht, soll in absehbarer Zeit einer Überbauung weichen.

Dass sich hier gut spontan geschäften lässt, wurde schon bemerkt: Letztes Jahr poppte hier plötzlich ein Adventscafé auf. Und jetzt wird dem Haus, das der Blatter Immo AG gehört, für vier Tage im November erneut Leben eingehaucht (siehe Box).

Auf den Geschmack gekommen sind dieses Mal vier Gewerbetreibende aus Seuzach: drei Frauen und ein Mann, die je ein Geschäft besitzen. Ihre KMUs liegen alle in der Nähe des verlassenen Ladenlokals.

Gemeinsam Ideen spinnen

Silvana Iselin (50), Ramona Singenberger (36), Katja Cattaneo (50) und Marco Schläpfer (47) kennen sich aus dem Gewerbeverein Seuzach Ohringen Hettlingen, wo sie in der «Projektgruppe» Ideen für den Gewerbeverein aushecken. So haben sie unlängst die waschbare Tragtasche «S Bescht vo Seuzi – Ich chaufe lokal» als Giveaway für das Seuzemer Gewerbe lanciert.

«Es wurde immer deutlicher, dass unsere Geschäftsphilosophien ähnlich sind»Ramona Singenberger

Ihr gemeinsames Pop-up, das sie «Kaufbar» nennen, stellen die vier privat auf die Beine. «Es wurde immer deutlicher, dass unsere Geschäftsphilosophien ähnlich sind», sagt Ramona Singenberger. Die Bülacherin kam vor 13 Jahren nach Seuzach, wo sie bei Optiker Sonderer arbeitete. Vor knapp sieben Jahren hat sie das Geschäft dann von Ruth Sonderer übernommen.

Die 36-Jährige strotzt vor Ideen. «Ich fand, im Gewerbe muss punkto Zusammenhalt etwas gehen», sagt sie. Kein Wunder, dass Singenberger den 127 Mitglieder starken Gewerbeverein inzwischen präsidiert. Dass sie gemeinsam vorwärts gehen wollen, ist einer der gemeinsamen Nenner des Vierer-Grüppchens. «Wir wollen dem Zeitgeist folgen, ohne die soliden Werte aus alten Zeiten aus den Augen zu verlieren», sagt Katja Cattaneo von der Schue-Laube. Die 50-Jährige hat das Schuhgeschäft 2012 von ihrer Mutter, Regula Schmid, übernommen. Davor arbeitete sie als Personalleiterin auf einer Privatbank. Inzwischen hat sie im Zürcher Seefeld einen zweiten Schuhladen (Toccare) eröffnet.

Einkaufserlebnis anderer Art

Die vier Fachgeschäfte Lights.ch, Optik Sonderer, Schläpfer Multimedia und Schue Laube präsentieren im November für vier Tage eine gemeinsame Ausstellung unter dem Namen «Kaufbar» an der Stationsstrasse 33: Das Pop-up, das auch über einen Barkeeper mit Vorliebe für Gin verfügt, öffnet am 8. und 9. sowie 15. und 16. November, jeweils von 14 bis 22 Uhr, seine Türen. (dt)

Es war auch ein leeres Ladenlokal, das Silvana Iselin vor fünf Jahren dazu inspirierte, im ehemaligen EKZ-Laden ihr eigenes Geschäft, Lights.ch, zu eröffnen. «Kristallleuchter faszinierten mich schon immer», sagt die 50-Jährige, die ihre Lehre in der Beleuchtungsbranche machte. Anders Marco Schläpfer. Als Quereinsteiger hat er das gleichnamige Multimedia-Geschäft vor neun Jahren von seinem Vater übernommen. Der gelernte Maschinenbauzeichner ist der Vierte in der Runde: Er leitete auch schon einen Pizzakurier. Da kann ja nichts mehr schief gehen.