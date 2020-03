Solarpionier spricht Elggern Mut zu

Kurz bevor Solarpionier Bertrag Piccard am Freitag in Elgg ankam, änderte sich das Programm doch noch: Der erste Teil des Anlasses mit Sekundarschülerinnen und -schülern wurde abgesagt. In Zeiten des Coronavirus will man auf grössere Menschenansammlungen verzichten.

Dafür hielt Piccard seine Präsentation im Werkgebäude zweimal hintereinander ab. «Die Leute waren begeistert», sagt Herbert Güttinger, Präsident der Energiegenossenschaft. Diese hatte den Solarpionier zu ihrem 10-jährigen Jubiläum in die Gemeinde eingeladen.

Die richtige Flughöhe erwischen

Rund 80 Leute hätten an beiden Vorträgen teilgenommen, sagte Güttinger. Piccard erzählte von seinen Erfahrungen, die er bei seinen beiden Weltumrundungen gesammelt hat. 1999 tat er das in einem Heissluftballon ohne Zwischenlandung und 2016 tat er es ein zweites Mal im riesigen Leichtflugzeug Solar Impulse, das ausschliesslich mit Sonnenenergie betrieben wurde.

«Piccard will den Leuten den Mut vermitteln, mit ihren Visionen und Projekten die richtige Flughöhe zu erwischen», sagte Güttinger. Sein Credo sei: nicht Probleme sondern Lösungen suchen. Das setzt er auch mit der Stiftung Solarimpulse um, die nach 1000 innovativen und nachhaltigen Lösungen für die gravierendsten Probleme unserer Gegenwart sucht.