Strassenbauer-Talent tritt für die Region an

Patrick Bürgler kann anpacken, privat und im Job. In seiner Freizeit legt der 22-jährige Schwinger aus Ellikon am Rhein die Konkurrenz aufs Kreuz, und auch in seinem Beruf als Strassenbauer ist Muskelkraft gefragt, vor allem aber Technik und Präzision.

Im Herbst wird Bürgler an den Berufsmeisterschaften Swiss Skills in Bern zusammen mit einem Kollegen für die Region Zürich an. In vier Tagen müssen die beiden ein 51 Quadratmeter grosses Modell erstellen, das in Höhe, Gefälle und Geometrie Millimeter genau den Vorgaben entspricht.

Bei jedem Wetter

Planieren, Schütten, Walzen, Pflastern, Betonieren oder Werkleitungen bauen, das alles kann ein Strassenbauers. Das Schöne gemäss Branchenverband: Strassenbauer arbeiten nie alleine, finden problemlos einen Job, der dazu gut bezahlt ist.

Was auch dazu gehört: Man ist bei jedem Wetter draussen, manchmal auch am Wochenende, und die Arbeiten strengen an. (hit)