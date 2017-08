Student sichert Dorfgeschichte

Ein ungewöhnliches Trio hat Anfang Jahr ein Projekt lanciert, um die Turbenthaler Ortsgeschichte besser zugänglich zu machen und für die Nachwelt zu erhalten. Es startete mit einem Aufruf an Vereine und Privatpersonen. Diese sollten auf der Gemeindeverwaltung Dokumente abgeben, die sie für erhaltenswert erachten. Mit Erfolg: Innert kurzer Zeit brachten Freiwillige gleich kistenweise Material vorbei.

Student Andrey Burna­shev hat dieses dann in langer Kleinstarbeit durchwühlt, Dokumente gesichtet und Wichtiges von Unwichtigem getrennt. So ist inzwischen ein umfassendes Privatbestandsarchiv entstanden, das diverse Informationen über Persönlichkeiten, Firmen und Vereine enthält, die das Dorf geprägt haben.

Knapp zehn Laufmeter Dokumente reihen sich im Keller fein säuberlich geordnet in Karton verpackt aneinander. Wenn alles Material verarbeitet ist, werden es circa 12 bis 13 Meter sein, schätzt Andrey Burnashev.

Lanciert wurde das Projekt von Wolfgang Wahl. Er ist Historiker, Archivbeauftragter der Kulturkommission Zürcher Oberland und unterrichtet an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur. Unterstützt wurden sie von Renate Gutknecht. Sie ist Aktuarin im Verein für ein Ortsmuseum. Beide freuen sich über das Ergebnis. «Das Projekt war ein absoluter Glücksfall», sagt Renate Gutknecht. «Vereine und Privatpersonen konnten so Unterlagen abgeben und sichern, die ansonsten möglicherweise ­irgendwann verloren gegangen wären.»

Im «Entdecker-Fieber»

Auch Historiker Wolfgang Wahl betont den Wert des Archivs. Interessierte hätten nun an einem zentralen Ort Zugang zu allerlei «Fundstücken». Während der Arbeit sei bei ihnen ein regelrechtes «Entdecker-Fieber» ausgebrochen, sagt Wahl weiter. Zum Vorschein kam etwa eine Urkunde aus dem Jahr 1651, die einen Streit um ein Wegrecht dokumentiert. Besonders angetan haben es Wahl auch gut erhaltene Bilder. Auf einem davon ist eine Hebammenschule abgebildet mit Jahrgang 1910 bis 1911. Jedes Gesicht ist klar erkennbar. Die Frauen tragen lange Röcke und blicken ernst in die Kamera. Bestandteil des Projekts ist auch eine Archivbibliothek mit Publikationen, die sonst wohl nirgendwo mehr aufzutreiben sind. Da ist etwa ein alter Ortsführer für das mittlere Tösstal oder eine Festschrift zur Jahrhundertfeier des Männerchors. Aufgearbeitet sind darin die Jahre 1830 bis 1930.

Durch das Sichten der Dokumente hätten sich immer wieder neue Zusammenhänge ergeben, sagt Wahl. Dadurch lerne man zu verstehen, wie die Orte zu dem geworden sind, was sie heute sind. Viel gelernt hat auch Andrey Burnashev, der Informationswissenschaften studiert: Es sei nicht leicht, eine solch interessante Praktikumsstelle zu finden, sagt er. Damit das Projekt langfristig weiterlebt, hat er eine genaue Anleitung geschrieben, mit der auch ein Laie das Archiv weiterführen kann. Die Gemeinde hat das Projekt ebenfalls unterstützt, mit 8000 Franken. (Landbote)