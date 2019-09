Temporäre Tennishalle und Turnier

Auf der Anlage des Tennisclubs Neftenbach stehen auch in der Wintersaison Sandplätzen zur Verfügung. Laut einer Mitteilung wird die Traglufthalle in Neftenbach bereits zum dritten Mal aufgestellt. Willkommen seien auch Spielerinnen und Spieler, die nicht Mitglied seien.

Zum zweiten Mal wird im Winterhalbjahr in Neftenbach auch die Wyland-Trophy ausgetragen. Das Tennis-Turnier, bei dem die diversen Zweier-Teams gegeneinander antreten, findet in der Zeit von November bis März jeweils an den Wochenenden statt. Zunächst nur als Mixed-Tennisturnier konzipiert, können sich in dieser Saison auch Herren- oder Damen-Teams eintragen. Neu ist die Kategorie Senioren (Herren 65plus, Damen 60plus), welche unter der Woche ausgetragen wird. Gegenüber der ersten Austragung verzeichnet das Turnier laut Mitteilung bereits jetzt eine deutliche Zunahme der Anmeldungen: Während im letzten Jahr 24 Mannschaften teilgenommen haben, sind dieses Jahr bereits 38 Teams angemeldet. Anmeldungen werden bis zum 6. Oktober auf der Homepage (www.wtneftenbach.ch) entgegen genommen. (red)