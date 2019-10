Tösstaler Kälbchen, Rinder und Kühe gekürt

Zwei Knaben gehen breit grinsend über den Parkplatz der Gemeindeviehschau in Wila. Ein kräftig gebautes Kalb mit braunem Fell trottet widerwillig hinterher. Immer wieder versucht es, sich von den Knaben loszureissen, die es dann an den Seilen, die im Mundbereich befestigt sind, zurückziehen. «Wo willst du denn hin?», ruft einer der Knaben, während der andere zu lachen beginnt.

Mittlerweile sind die drei auf der vom Regen durchnässten Festwiese angekommen. Das Kalb drückt seinen Kopf auf die Wiese. «Jetzt frisst es auch noch», sagt der zweite Knabe – immer noch sichtlich amüsiert.

Seinen grossen Auftritt hatte das Trio dann im weiteren Verlauf des Samstags, als der «Chälb­li»-Wettbewerb anstand. Dabei stellten Kinder im Primarschulalter die im vergangenen Jahr geborenen Kälber der teilnehmenden Bauernhöfe vor. «Das ist immer wieder ein Highlight», sagte der Wilemer Landwirt Markus Weber, der mit seinen Kühen Jahr für Jahr an der traditionellen Gemeindeviehschau dabei ist.

Ein weiterer Höhepunkt des Tages erfolgte bereits am frühen Morgen in Form des Viehabzugs von den Bauernhöfen auf das Festgelände in Tablat. «Für Bauern ist dies das Schönste», bestätigte auch Webers Gattin Christine. Die Vorbereitung für den Abzug beginne schon eine Woche im Voraus. «Die Bauernfrauen stellen dann jeweils den Schmuck für die Kühe her, und wir putzen das Vieh heraus und stellen das Festzelt auf», erzählte Markus Weber. Auf diese Woche der Vorbereitung freue man sich das ganze Jahr über. «Es ist auch die einzige Zeit im Jahr, in der sich alle Bauern aus der Umgebung treffen», betonte Christine Weber.

Sechs Betriebe nahmen teil

Insgesamt nahmen sechs Landwirtschaftsbetriebe an der Viehschau in Tablat teil. Vier davon stammten aus Wila sowie je einer aus Wildberg und Turbenthal. «Hier überprüfen wir, ob wir unsere Zuchtziele erreicht haben», sagte Markus Weber. Für diese Überprüfung waren am Samstag in erster Linie zwei kantonale Viehzuchtexperten zuständig. Die Kühe wurden für ihre Beurteilung in fünf verschiedene Kategorien unterteilt. Hinzu kamen noch der erwähnte «Chälbli»-Wettbewerb sowie zwei Kategorien für die Rinder. Den Anlass eröffneten die jüngeren Kühe, die in ihrem Leben erst einmal gekalbt haben. «Die sehen meist noch besser aus als die älteren», sagte Christine Weber. Von der Leistung her sei die Königskategorie diejenige der sogenannten Dauerleistungskühe: «Das sind jene Kühe, welche schon mindestens fünfmal gekalbt haben.»

Aber auch aus ökologischer Sicht seien die Dauerleistungskühe die Vorreiter, erklärte Markus Weber: «Ältere Kühe verursachen weniger Schadstoffemissionen als die jungen.»

Euter über Sprunggelenk

Als Gewinnerin der Königskategorie wurde am Samstag die Kuh Wasabi von Bauer Daniel Grünenwald gekürt. «Ausschlaggebend ist ihr Euter, das noch über dem Sprunggelenk hängt», erklärte Viehzuchtexperte Martin Gassner. Für jeden Kategoriensieg erhielt der jeweils verantwortliche Bauer einen Wanderpreis in Form einer Kuhglocke – zur Verfügung gestellt von lokalen Gewerblern.