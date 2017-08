Trotz Todesfall: Gemeinde lehnt 24-Stunden-Defibrillator ab

Roman Bächli aus Rickenbach begann sofort mit der Reanimation, als der Nachbarssohn bewusstlos im Garten lag und nicht mehr atmete. Seine Frau wollte währenddessen einen Defibrillator auftreiben. Doch weder im Sekundarschulhaus, noch in der Gemeindeverwaltung hing ein Reanimationsgerät.

«Mit einem Defibrillator wären seine Überlebenschancen deutlich höher gewesen»Roman Bächli über einen kürzlichen Todesfall in Rickenbach

Die Ambulnaz und der Notarzt trafen nach 13 Minuten in Rickenbach ein. Zu spät, der Bewusstlose verstarb. «Mit einem Defibrillator wären seine Überlebenschancen deutlich höher gewesen», schreibt Bächli im «Rickenbacher», dem Publikationsorgan der Gemeinde. Derzeit befinden sich zwar drei Geräte auf Gemeindegebiet, sie sind aber fast nur zu Bürozeiten verfügbar. Bächli beantragte beim Gemeinderat deshalb einen 24-Stunden-Defibrillator.

«Es ist eine Illusion»

Doch die Behörde lehnte den Antrag ab. Nicht aus Kostengründen (5 000 Franken pro Standort), wie Gemeindepräsidentin Bea Pfeifer versichert, sondern weil man das Gerät als «nicht wirklich sinnvoll» erachte: «Dauert es doch viel zu lang, um ein Gerät zu lokalisieren, abzuholen und einsatzbereit zu machen.»

«Es ist eine Illusion, dass jeder in einer Notfallsituation in der Lage ist, einen Defibrillator lebensrettend einzusetzen.»Bea Pfeiffer,

Gemeindepräsidentin

Ausserdem würden sich dies Laien kaum zutrauen: «Es ist eine Illusion, dass jeder in einer Notfallsituation in der Lage ist, einen Defibrillator lebensrettend einzusetzen.» Pfeifer verweist zudem auf die 13 Defibrillatoren in Stadtzürcher Telefonkabinen, die 2014 nach sechs Jahren ohne Ernstfall wieder abmontiert worden sind. Sie sagt: «Die Zürcher Innenstadt ist unbestritten stärker frequentiert als Rickenbach.»

Trotzdem soll nun geprüft werden, ob die Defibrillatoren beim Schwimmbad und der Mehrzweckhalle in Zukunft auch ausserhalb der Öffnungszeiten genutzt werden können. Die grosse Sorge dabei: Vandalismus.

Einwohner Bächli zieht den Antrag weiter an die Gemeindeversammlung, die Einwohner stimmen am 28. November ab. In anderen Gemeinden existieren bereits 24-Stunden-Defibrillatoren. Stefanie Oehler, Bereichsleiterin Prävention der Schweizerischen Herzstiftung, setzt sich ebenfalls dafür ein.

(Der Landbote)