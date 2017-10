Turbenthaler Zimmermann holt Silber an Berufs-WM

Insgeheim habe er auf eine Medaille gehofft, gibt der Zimmermann Florian Nock zu. Er freue sich jetzt riesig über Silber. Damit ist er in seinem Beruf Vizeweltmeister, hinter dem Süd-Koreaner Jaeyeon Jang.

Mit seiner Medaille hat der junge Turbenthaler zu einer glanzvollen Teamleistung beigetragen.

Das Ergebnis der Schweizer Berufsleute ist sensationell. Sie eroberten zwanzig Medaillen und elf Mal Gold. Damit übertrafen sie selbst die bisherige Bestleistung aus dem Jahr 2003. Die kleine Schweiz liegt in der Gesamtwertung weltweit auf dem zweiten Platz, hinter China, das mit fünfzehn Goldmedaillen die Rangliste anführt.

Das bedeutet auch, dass die Schweiz im Berufswettbewerb das bestklassierte europäische Land ist. In der Schweiz selbst haben die Berner und Bernerinnen die meisten Medaillen geholt. Nock ist der einzige Zürcher, der in Abu Dhabi das Podest erreichte.

Grossartige Erfahrung

Der Erfolg des Zimmermanns aus dem Tösstal ist ihm nicht in den Schoss gefallen. Nach dem Titel als Schweizermeister, dann als Europa-Vizemeister bereitete er sich auf die Teilnahme an der WM vor. Er reduzierte sein Berufspensum auf fünfzig Prozent und steckte viel Zeit und Arbeit in Trainingsaufgaben. Auf seinen Erfolg angesprochen legt Nock den Akzent auf die grossartigen Erfahrungen, die er am Wettbewerb gemacht hat, auch im Schweizer Team.

Florian Nock in Aktion: hier trainiert der Turbenthaler im Vorfeld der WM. Quelle: youtube

(Der Landbote)