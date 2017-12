Turm steht noch, Fest ist ungewiss

Gegen 7000 Besucherinnen und Besucher zog das Hagenbucher Flugfest Mitte August diesen Jahres an. Rund 60 Flugzeuge waren angemeldet, so viele wie noch nie. OK-Präsident und Hobbypilot Tobias Kappeler sagte deshalb auch: «Wir sind zu 100 Prozent zufrieden.» Doch zu 100 Prozent abgebaut ist das Fluggelände bis heute nicht. Der Turm, in dem sich während des Festes die Flugkontrolle befunden hatte, trotzt der Kälte. Kappeler erklärt: «Wir wollten den Turm ursprünglich nach dem Fest abbauen, doch dann war es zu nass und der Boden zu weich.» Um das Feld zu schonen werde man den Flugturm erst im Frühling abtransportieren. Mit der Gemeinde habe man sich darauf einigen können. Der Turm war 2014 für das Regionalturnfest in Ossingen gebaut, nach dem Schwingfest in Märwil kam er in den Besitz von Kibag, einem der Hauptsponsoren des Flugfestes.

Impressionen vom Flugfest 2017.

Ob der Turm im Sommer für eine fünfte Auflage des Flugfestes wieder aufgebaut wird, ist momentan noch ungewiss. «Im Sommer hatten wir den bisher grössten Ansturm.» Erstmals seit der Durchführung im Jahr 2012 habe man einen wolkenlosen Tag erwischt, sonst sei der Himmel meist wolkenverhangen gewesen. «Dadurch stellt sich immer mehr die Frage, wie wir für diese vielen tausend Menschen sorgen können. Wir können sie ja nicht einfach wegschicken, wenn zu viele kommen.»

Weitere Feste absprechen

Zuerst werde man nun mit der Gemeinde und den Landbesitzern zusammensitzen. «Wann das nächste Flugfest stattfindet ist also noch ungewiss», sagt Kappeler. In fünf Jahren wäre eine Option, wie es im Sommer hiess, aber auch früher sei möglich. Nebst 2017 fand das Fest bereits 2012, 2013 und 2015 statt. Kappeler hat es zusammen mit Walter Heller ins Leben gerufen. Dieser engagiert sich in einem Verein, der über Antonow-Flugzeuge verfügt. (gab)